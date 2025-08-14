El IBEX 35 sigue su carrera alcista y ya está por encima del 15.200

El IBEX 35 ha sumado el 1,24 % este jueves, ha conquistado los 15.200 puntos, y ha firmado nuevos máximos desde 2007, en una nueva sesión optimista, por la expectativa de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) pueda rebajar los tipos de interés en un mayor rango. Entre los seis grandes del mercado, solo baja Repsol.

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ha ganado 186,5 puntos, ese 1,24 % y ha terminado en los 15.206,4 enteros, con lo que se ha situado en su mejor nivel desde el finales de diciembre de 2007. El selectivo ha encadenado nueve jornadas consecutivas de ascensos, iguala a la racha alcista de mayo, e incrementa las ganancias anuales a más del 31 %. En el resto de Europa, con el euro en 1,1653 y un retroceso del 0,45 %, todas las plazas bursátiles han cerrado con avances y Milán ha sumado el 1,11 %; el índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización bursátil, el 0,86 %; París, el 0,84 %; Fráncfort, el 0,79 %; y Londres, el 0,13 %.

Wall Street abría con números rojos y, al cierre de los mercados en Europa, mantiene esta misma tendencia negativa y el Dow Jones pierde el 0,38 %; el Nasdaq, el 0,25 % y el S&P 500, el 0,07 %.

Iberdrola lidera el IBEX 35

Dentro de los grandes valores, Iberdrola ha subido el 2,14 % y ha liderado las ganancias de la tabla; por detrás, BBVA con un avance del 2 %, como el segundo mayor ascenso; Inditex, ha sumado el 1,41 %; Telefónica, el 0,91 % y Banco Santander, el 1,01 %. Se ha desmarcado Repsol, que ha perdido el 0,45 %, como la segunda mayor caída.

En el mercado de la renta fija, el rendimiento del bono soberano nacional sumó 3,3 puntos básicos, hasta el 3,262 %.

En el mercado de las materias primas, el crudo Brent, de referencia en Europa, repuntaba el 1,34 % y el barril se movía en 66,5 dólares, mientras que el precio del oro cedía el 0,5 %, con la onza en 3.338 dólares.

El bitcóin, la principal criptomoneda del mercado marcaba un nuevo máximo histórico esta madrugada al superar los 124.000 dólares, pero posteriormente ha perdido fuelle y al cierre de las bolsas europeas cedía el 3,8 % y volvía a la cota de los 118.000 dólares.