El IBEX 35 termina la semana por debajo del 16.000

El IBEX 35 ha perdido este viernes el 1,34 % y ha descendido hasta 15.900 puntos afectada por la caída de los mercados internacionales, los bancos y de algunas empresas que han presentado resultados. De los grandes valores ha destacado la caída del 2,59 % de BBVA, que ha pagado un dividendo a cuenta histórico

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ha cedido 216,6 puntos, ese 1,34 % (la mayor caída desde mediados de septiembre), hasta 15.901,4 puntos. En la semana pierde el 0,82 % y en el año acumula todavía una subida del 39,01 %. En el resto de Europa, con el euro en 1,1581 dólares y una subida del 0,29 %, Fráncfort ha perdido el 0,69 %; Londres el 0,55 %, Milán el 0,35 % y París el 0,18 %.

La bolsa española empezaba el día sin apenas cambios sobre el nivel de cierre de la víspera y a la media hora de negociación se decantaba por las pérdidas y descendía de 16.100 puntos.

La caída de los futuros estadounidenses y de algunas empresas después de publicar sus cuentas, como el consorcio de aerolíneas IAG, influían en la caída.

Además, Wall Street había cerrado con pérdidas el jueves: el índice Dow Jones de Industriales el 0,84 %, el S&P 500 el 1,12 % y el Nasdaq Composite el 1,9 %.

Asia a la baja

En Asia también predominaron las caídas, con Seúl a la cabeza y un descenso del 1,81 %, mientras que Tokio cedió el 1,19 %, Hong Kong el 0,92 % y Shanghái el 0,25 %, después de que se deteriorara la balanza comercial en China en octubre (la exportaciones cayeron el 1,1 % y las importaciones crecieron solo el 1 %).

La bolsa perdía el nivel de 16.000 puntos media hora antes del mediodía, que coincidía con la suspensión de la cotización de Talgo después de que el grupo encabezado por Sidenor comprara por 156 millones casi el 30 % del capital de la empresa ferroviaria, que volvería a negociarse con un alza del 12 %.

Empeoraba la confianza de los consumidores estadounidenses en noviembre (cayó más de tres puntos, hasta el 50,3 puntos), según la Universidad de Michigan, y Wall Street, que había abierto con una caída del 0,4 %, incrementaba sus pérdidas, en parte por el mal desempeño del sector tecnológico.

Caída de los bancos en el IBEX 35

La bolsa española ha pasado este viernes de rozar máximos históricos cerca de 16.200 a acabar en 15.900 puntos por la caída de los bancos (el 1,95 % de media) y de algunas empresas que han presentado resultados (IAG o Cellnex), así como por la bajada del 0,7 % de Wall Street al cierre nacional. El barril de petróleo Brent subía el 0,39 %, hasta 63,63 dólares.

De los grandes valores ha destacado la caída del 2,59 % de BBVA (quinta mayor del IBEX), mientras que Banco Santander ha cedido el 1,05 %, Iberdrola el 0,73 % e Inditex el 0,34 %. Subieron Repsol, el 1,19 % (cuarta mayor alza del IBEX), y Telefónica, el 0,36 %.

IAG ha presidido las pérdidas del IBEX al caer el 11,49 %, seguida de Cellnex, que ha cedido el 3,59 %, ambas afectadas por los resultados presentados, mientras que Banco Sabadell ha cedido el 2,95 % y Unicaja el 2,65 %.

Amadeus ha liderado las subidas del IBEX (1,55 %) tras rendir cuentas, en tanto que Indra ha avanzado el 1,37 %, ArcelorMittal el 1,35 %, con Repsol a continuación y luego Acerinox, que ganó el 1,17 %.

La Sepi encarrila a Talgo

En el mercado continuo se han negociado acciones por importe de 1.514 millones. Destacó la bajada del 12,05 % de Tubos Reunidos y la subida del 9,7 % de Talgo tras al respaldo de 75 millones de la Sepi al Gobierno vasco y a Sidenor para comprar por debajo del 30 % de su capital.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo subió dos centésimas, hasta el 3,183 %. La prima de riesgo acabó en 51,9 puntos básicos.

La onza troy de oro subía el 0,84 % y se negociaba a 4.010,71 dólares al cierre bursátil europeo.

El bitcóin, tras haberse negociado a menos de 100.000 dolares en algunos momentos de la sesión, subía el 0,34 %, hasta 101.429 dólares