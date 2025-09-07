Jerome Powell, presidente de la Fed, enfrentado a Donald Trump por su política monetaria restrictiva,

El IPC de EE.UU., más que el BCE, marcará el devenir de los mercados

Los mercados bursátiles volverán a centrar la atención la próxima semana en la reunión del Banco Central Europeo (BCE) de la que no se prevén cambios en los tipos de interés oficiales, por lo que atención principal se centrará en el dato del IPC de agosto en EE. UU., en un momento de gran debate en esa economía sobre una posible bajada de tipos de interés, como presiona Trump, o por su mantenimiento como defiende Powell.

En el comienzo de la semana destacará la publicación del índice Sentix de la confianza de los inversores de la eurozona en el mes de septiembre y en Alemania los datos de la balanza comercial y de la producción industrial de julio.

El lunes también se conocerá la confianza del consumidor en España en julio y en Francia se celebrará subasta de deuda a 3, 6 y 12 meses.

Al día siguiente, en Francia, saldrá la producción industrial de julio, mientras que se reunirá el eurogrupo y en España se celebrará subasta de letras a 3 y 9 meses.

A mitad de semana, el interés estará en las cifras de actividad industrial durante julio en España e Italia.

El jueves será el momento de las conclusiones de la reunión de tipos de interés oficiales del BCE, en la que no se esperan nuevamente cambios a la espera de datos negativos significativos o una crisis geopolítica.

El jueves también se publicará el índice PCSI de Thomson Reuters e IPSOS de septiembre en el Reino Unido, Italia, Alemania, Francia y España; así como la balanza por cuenta corriente alemana de julio.

Los mercados conocerán los datos de inflación de agosto de Alemania, Francia y España

La semana concluirá para los mercados con los datos de inflación de agosto de Alemania, Francia y España, mientras que en el Reino Unido se publicacaán sus expectativas de inflación y el dato de PIB mensual del NIESR de agosto; y el presidente del Bundensbank, Joachim Nagel, pronunciará una conferencia.

En el ámbito empresarial, presentan resultados Puig (el martes) e Inditex (miércoles).

En EE.UU., la semana comenzará con el dato del crédito al consumo de julio, el índice de tendencias del empleo de The Conference Board de agosto y subasta de deuda pública a 3 y 6 meses.

El martes se publicará el índice Redbook de ventas minoristas, la referencia salarial; y habrá subasta de deuda a 3 años.

El miércoles saldrá el índice del mercado hipotecario, el índice de precios del productor (IPP), el PCSI IPSOS de Thomson Reuters y el balance presupuestario federal.

IPC de agosto en Estados Unidos

El jueves estará disponible el IPC de agosto, las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo, el IPC de Cleveland de agosto y habrá subasta de deuda a 4 semanas y a 30 años; y de bonos a 8 semanas.

El dato preliminar de septiembre de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, tras moderarse significativamente a 58,2 puntos en agosto, será el protagonista del viernes.

Entre las referencias macroeconómicas en la región Asia-Pacífico destacarán en China la evolución de la balanza comercial (lunes) y la tasa de inflación y el IPP de agosto, el miércoles.

En Japón, el lunes se conocerá la balanza por cuenta corriente y el PIB; el jueves, el índice Reuters Tankan de septiembre y el índice de precios de bienes corporativos; y el viernes, el dato de producción industrial.

Ese día se publicará en India la inflación de agosto, que según Molina no va a impactar en los mercados.