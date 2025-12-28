El oro y la plata viven su mejor año desde 1979

Los precios del oro y de la plata se encuentran en máximos históricos y se encaminan a su mejor año desde 1979, impulsados por las tensiones geopolíticas y la posibilidad de que la Reserva Federal de EE.UU. vuelva a recortar los tipos de interés.

El oro ha tocado los 4.549,9 dólares por onza, su nuevo tope histórico. El metal dorado ha marcado varios máximos durante la sesión. La plata ha establecido un nuevo récord, en 77,7 dólares por onza.

El oro acumula una subida del 72 % en lo que va de año y la plata, de casi el 170 %. En ambos casos, se trata de su mejor ejercicio desde 1979. Aquel año, el oro subió un 126 % y la plata un 435 %.

El analista de iBroker, Antonio Castelo, considera que el repunte de estos metales preciosos responde a que «el mercado descuenta un ciclo de recortes adicionales de tipos de interés en Estados Unidos (EE.UU.) para 2026».

A esto se suma que «el dólar encadena su peor año en casi una década, lo que potencia las materias primas denominadas en dólares», añade Castelo.

El oro y la plata actúan como valor refugio

Otro de los motivos tradicionales que provocan su ascenso es que el oro y la plata actúan como valor refugio. Durante 2025, los inversores se han enfrentado a tensiones geopolíticas en Ucrania, Oriente Próximo y, más recientemente, entre Venezuela y EE.UU.

Además, en este ciclo cobra especial relevancia la parte «puramente financiera del mercado», según el experto de iBroker.

Ante el atractivo de los metales los inversores se han decantado por comprar ETFs (fondos cotizados), futuros y productos apalancados, hasta el punto de que 2025 se ha convertido en «el de mayor flujo hacia ETFs de oro en al menos cinco años».

En el caso de la plata, además, el componente especulativo es «aún más intenso» y «las estimaciones apuntan a que los ETPs (productos negociables en bolsa) de este metal han incrementado sus posiciones en el entorno de los 100 millones de onzas solo en la primera mitad de este año», concluye Castelo.