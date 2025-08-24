Estados Unidos «posee y controla» el 10% de Intel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que Estados Unidos «posee y controla» el 10 % de la fabricante de chips Intel.

Trump dijo en su cuenta oficial de la red social Truth que INTEL tiene un «futuro aún más prometedor» y que negoció el acuerdo del 10 % con el director ejecutivo de la compañía, Lip-Bu Tan.

Trump acordó una participación gubernamental del 10 % del fabricante de chips de Silicon Valley luego de una reunión la semana pasada con Lip-Bu Tan, director ejecutivo de Intel, en la Casa Blanca, después de que inicialmente pidiera su dimisión.

«Le dije que tenía que dimitir y vino y hablamos durante un rato», reveló.

«Le dije que sería bueno para ellos tener a Estados Unidos como socio. Estuvo de acuerdo. Y acordó hacerlo y creo que es un gran acuerdo para ellos», dijo Trump este viernes desde el Despacho Oval sobre la negociación con el directivo de la compañía, que recordó está perdiendo terreno frente a otros fabricantes de chips como Nvidia.

El mandatario estadounidense resaltó que el país «no pagó nada por estas acciones» y ahora están valoradas en aproximadamente 11.000 millones de dólares (unos 9.383 millones de euros).

Con esta decisión, Trump estaría cerrando una de las intervenciones gubernamentales más grandes de Estados Unidos desde la intervención en la industria automotriz realizada en la crisis de 2008, cuyo rescate quedó posteriormente liquidado en el mercado.

Intel, pionera en semiconductores, ha quedado rezagada en la fabricación de los componentes electrónicos de escalas más reducidas, que alimentan las pujantes industrias de los teléfonos móviles y la inteligencia artificial (IA), superada con holgura por rivales como la taiwanesa TSMC, Samsung o Nvidia, entre otras.

Intel ya fue uno de los principales beneficiarios de la Ley de Chips, que contó con apoyo bipartidista dentro del mandato del presidente Joe Biden, pensada para devolver competitividad y hacer que EE.UU. recuperara el resuello en la carrera por la fabricación de semiconductores comerciales y militares.