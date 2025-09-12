IAG mantendrá su 20% en Air Europa tras la entrada de Turkish Airlines

El grupo IAG, al que pertenece Iberia, ha ratificado este viernes que mantendrá la participación del 20 % que tiene en Air Europa ante los planes de la aerolínea de la familia Hidalgo de dar entrada en su capital a Turkish Airlines.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de la compañía, que explican que la participación de IAG en Air Europa es puramente financiera y, por tanto, la decisión de mantener el porcentaje se ha tomado, igualmente, siguiendo criterios financieros.

La aerolínea española Air Europa, del grupo Globalia, aceptó el pasado agosto la oferta de adquisición de una parte minoritaria de la compañía presentada por Turkish Airlines (THY), que asciende a 300 millones de euros.

IAG compró en 2022 el 20 % de Air Europa y tenía la intención de llegar a hacerse con el 100 % de la aerolínea española, pero finalmente descartó el plan ante las exigencias impuestas por las autoridades de defensa de la competencia para aprobar tal operación.

En cualquier caso, IAG sí acudió a la ampliación de capital que acometió Air Europa y aportó 16 millones de euros adicionales para que su participación del 20 % no se viera diluida.