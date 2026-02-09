La banca se apunta un nuevo récord del IBEX 35

El IBEX 35 ha registrado este lunes un nuevo máximo histórico al cierre en 18.195,1 puntos con una subida del 1,4 %, apoyado en el avance de la banca, donde el BBVA ha ganado más del 2% y el Santander, el 1,54%, y CaixaBank, el 1,20%. Entre los medianos destaca la recuperación del 5,53% del Sabadell tras la caída del pasado viernes al presentar los resultados anuales de 2025. Por su parte, Bankinter ha avanzado el 1,98%, y Unicaja, 2,18%.

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ha ganado 251,8 puntos, ese 1,4 %, hasta los 18.195,1 puntos. En el año acumula un alza del 5,13 %. En el resto de Europa, con el euro en 1,1895 dólares y una subida del 0,67 %, Milán subió el 2,06 %, también con la ayuda de los bancos; Fráncfort, el 1,19 %; París, el 0,6 %, y Londres, el 0,16 %.

La bolsa española iniciaba el día con ganancias moderadas y que se ampliaban rápidamente por encima del 1 %, con lo que superaba el nivel de 18.100 puntos.

Este avance se producía después de la subida del viernes de Wall Street, con algún índice en máximos históricos, y de las plazas asiáticas.

Máximos del Dow Jones

Así, el Dow Jones de Industriales subió el 2,47 % hasta el máximo histórico de 50.115 puntos, el S&P 500 avanzó el 1,97 %, y el tecnológico Nasdaq Composite, el 2,18 %.

En Asia, Seúl subió el 4,1 % por el alza de las tecnológicas; la victoria de la primer ministra Sanae Takaichi en las elecciones situó a la bolsa de Tokio en niveles récord tras subir el 3,89 %, lo que vino acompañado de la depreciación del yen, en tanto que Hong Kong subió el 1,76 % y Shanghái el 1,41 %.

Tras el repunte inicial y a pesar de que mejoraba la confianza de los consumidores en la zona euro, la bolsa se dirigía hacia el nivel de cierre del viernes, pero se frenaba alrededor de 18.000 puntos.

Poco antes de la apertura del parqué neoyorquino, que abría con una pequeña caída del 0,2 %, llegaba a descender de 18.000 puntos, pero rebotaba y se dirigía hacia 18.200 puntos.

Al cierre, la bolsa española conseguía un nuevo récord (el anterior fue el pasado martes en 18.119,2 puntos) a pesar de las dudas de Wall Street y mientras subía la banca (el 1,9 % de media), la mayoría de los grandes valores y las plazas europeas. El barril de petróleo Brent ganaba el 1,18 % y se cambiaba a 68,85 dólares.

De los grandes valores solo bajó Telefónica, el 0,22 % (quinta mayor caída del IBEX), mientras que BBVA avanzó el 2,18 %; Banco Santander, el 1,54 %; Iberdrola, el 1,01 %; Inditex, el 0,49 %, y Repsol, el 0,48 %.

La banca, a la cabeza del IBEX 35

Banco Sabadell lideró las subidas del IBEX con un alza del 5,53 % al empezar su programa de compra de títulos propios y por una recomendación de una firma de inversión; ACS avanzó el 3,3 %; Indra, el 3,22 %; Solaria, el 2,97 %, y Acciona, el 2,76 %.

La mayor caída del IBEX, con sólo cinco compañías bajistas, correspondió a Puig, que cedió el 1,03 %, Redeia cayó el 0,53 %; Enagás, el 0,52 %, y Naturgy, el 0,38 %.

En el mercado continuo destacaron el alza del 7,93 % de Ence tras los cambios en las retribuciones a los productores de energía, mientras que Naturhouse Health cayó el 5,06 %.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo bajó una centésima, hasta el 3,209 %, y la prima de riesgo con Alemania se situó en 37 puntos básicos.

El oro subía el 2,2 % y se cambiaba al cierre bursátil europeo a 5.073,57 dólares, en tanto que la plata ganaba el 6,79 % y se negociaba a 82,12 dólares.

El bitcóin bajaba el 1,75 %, hasta 69.429,81 dólares.