La Bolsa, atenta al PIB en España, Reino Unido y EEUU, y los tipos en China

Los datos del PIB en España, el Reino Unido y Estados Unidos, junto a la decisión sobre los tipos de interés del Banco Popular de China marcarán la agenda de la Bolsa en la semana de Navidad.

En Europa, la semana en la Bolsa se inicia con la publicación en el Reino Unido del PIB trimestral, el índice de precios del productor (IPP) de Italia, y la subasta de deuda francesa a 3, 6 y 12 meses; un día después, el martes 23, se publicará el PIB de España, la balanza comercial no comunitaria de Italia; los precios de la vivienda en el Reino Unido; y el registro de automóviles en este último país, Alemania y Francia.

En Alemania, el martes también se conocerá el índice de precios de importación del pasado mes.

La Bolsa celebra medida sesión el día de Nochebuena

El miércoles 24 destaca la ausencia de datos macroeconómicos al ser Nochebuena, por lo que la mayoría de las bolsas, como la de Londres, París, Madrid o Nueva York solo operarán media sesión; el jueves 25, día de Navidad, permanecerán cerrados los mercados.

El viernes 26 tampoco habrá datos de interés al celebrarse en varios país países el Día de San Esteban, con la Bolsa de valores cerrado en muchos de ellos, como el caso del mercado español.

En Estados Unidos, la semana comienza con una subasta de deuda a 3 y 6 meses, y el dato de la actividad nacional de la Fed de Chicago; el martes, lo más relevante será la publicación de la primera lectura del PIB del tercer trimestre del año, los gastos de consumo personal, los permisos de construcción y los pedidos de bienes duraderos.

Ese día también se publicará el índice Redbook de ventas minoristas, la producción industrial, la confianza del consumidor de The Conference Board y el índice del sector servicios de Richmond.

El día de Nochebuena, en el que Wall Street operará media sesión, se publicará el índice del mercado hipotecario, los pedidos de bienes duraderos, y los inventarios de crudo de la AIE.

Asia-Pacífico

Entre las referencias macroeconómicas protagonistas de la próxima semana en la región Asia-Pacífico destaca el lunes en China la decisión de tipos de interés en un contexto de ralentización del consumo interno, a pesar del avance significativo de las exportaciones en noviembre.

Por su parte, en Japón, el Día de Navidad se conocerán las compras de bonos extranjeros y la inversión extranjera en acciones japonesas, y el inicio de construcción de viviendas en noviembre; el viernes se publicará el dato del IPC de Tokio, la tasa de desempleo, las previsiones de producción industrial y las ventas minoristas.