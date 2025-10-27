La inversión de los hogares en letras del Tesoro volvió a caer en agosto

La inversión de los hogares en letras del Tesoro continuó cayendo el pasado mes de agosto hasta los 20.082 millones de euros, por lo que este tipo de inversión registra ya bajadas durante doce meses consecutivos.

Según los datos actualizados del Banco de España, la inversión en agosto por parte de los hogares en letras españolas fue de 20.082 millones de euros, lo que supone 405 millones menos de inversión que en julio, cuando fue de 20.487 millones de euros.

De los 24.905 millones de euros alcanzados en letras del Tesoro en enero de este año hasta los 20.082 millones de agosto, supone una reducción de estas inversiones de letras del Tesoro de 4.823 millones.

Las letras del Tesoro se adjudican a un interés menor

El año 2022 concluyó con tan sólo 1.826 millones de euros invertidos por los hogares españoles en letras del tesoro, sin embargo a partir de comenzar a subir los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), los inversores empezaron a interesarse por este tipo de inversiones, que cerraron un año después, en 2023, con 24.428 millones de euros.

Ahora tras las bajadas de los tipos de interés acometidas por el BCE, y tras su decisión de pausarlos de manera consecutiva en sus dos últimas reuniones, la pasada en el mes de septiembre, y a la espera de que vuelva a hacerlo el próximo jueves, los minoristas han decidido ir reduciendo la inversión en letras del Tesoro.

En la última subasta celebrada por el Tesoro español el pasado 16 de octubre se colocó 4.442 millones de euros en tres denominaciones distintas de obligaciones del Estado que, en todos los casos, se adjudicaron a un interés menor.

Dos días antes, el pasado 14 de octubre, el Tesoro Público colocó 2.235 millones de euros en letras a tres y nueve meses que, en este último caso, salieron a un interés marginal ligeramente inferior.

El Tesoro volverá a apelar al mercado el próximo 4 de noviembre con una subasta de letras a 6 y 12 meses; y otra el 11 de noviembre de letras a 3 y 9 meses; a las que se sumarán otras dos de bonos y obligaciones del Estado, el 6 y el 20 del próximo mes.