La izquierda agrava el problema de la vivienda, según Josep Oliu, presidente del Sabadell

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, considera que las políticas de vivienda «de izquierda» que se aplican para intentar solucionar el problema de la falta de vivienda a un precio asequible en la práctica «lo agravan».

En una conferencia en la Cambra de Comerç de Sabadell, Oliu ha asegurado este miércoles que políticas como la limitación del precio del alquiler están provocando una restricción aún mayor de la oferta de vivienda para el alquiler, ya que los propietarios están optando por opciones como la venta.

Oliu ha subrayado que la «única solución» ante el problema actual de falta de vivienda pasa por «aumentar la oferta», y ha añadido que para ello debe hacerse rentable tanto para propietarios dispuestos a poner pisos en alquiler como para favorecer que se construyan promociones por parte del sector privado.

«Si las limitaciones urbanísticas no permiten ganar dinero tampoco hay promociones», ha opinado, por lo que ha abogado por «repensar» una solución ante este problema social que ha lamentado que «se va haciendo más grande».

«Hay un déficit de oferta recurrente de vivienda desde hace unos años», ha lamentado Oliu.

Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, estima que España crecerá por encima del 2,2 %

Por otra parte, el economista ha estimado que España crecerá «más» del 2,2 % previsto para este año por el Banco de España.

El respaldo de la inmigración, los precios más bajos de la electricidad, los fondos Next Generation o bien las mejores perspectivas para la zona euro son factores que juegan a favor de la buena evolución de la economía española este año, ha opinado Oliu.

Con todo, ha urgido a aumentar la inversión y hacerlo en ámbitos como las infraestructuras, y como prueba de la necesidad de avanzar en este campo se ha referido, sin mencionarlos explícitamente, a los problemas de Rodalies en Cataluña.

Con todo, ha alertado de que la falta de mano de obra y el absentismo son dos factores que pueden incidir negativamente sobre la economía española.