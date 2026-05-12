La rentabilidad de las letras a 9 meses sube al 2,521%, máximos desde noviembre de 2024

El Tesoro Público español ha colocado este martes 2.511 millones de euros en letras a tres y nueve meses que, en el caso de estas últimas, se han adjudicado a un interés marginal del 2,521 %, máximos desde noviembre de 2024.

Según los datos de la subasta celebrada este martes, el Tesoro ha vendido esos 2.511 millones de euros en letras a tres y nueve meses, un importe que se ha situado en la parte baja del objetivo previsto por el organismo, que oscilaba entre los 2.500 y 3.500 millones de euros.

Del total vendido, la mayor parte, 1.685 millones de euros, se han colocado en letras a nueve meses. El interés marginal se ha elevado al 2,521 %, desde el 2,471 % previo, lo que supone su nivel más alto desde noviembre de 2024.

Por otro lado, España ha adjudicado 826 millones de euros en letras a tres meses, a un interés también superior, del 2,163 %, frente al 2,123 % del mes previo.

Según los datos de la subasta, este interés del 2,163 % es el más elevado desde marzo de 2025.

El importe de letras solicitado por parte de los inversores es de 6.622 millones

En las últimas subastas, el Tesoro ha tenido que pagar más a los inversores por colocar su deuda, en un contexto de tensiones por la guerra desatada entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El conflicto, iniciado a finales de febrero, ha provocado un bloqueo del estrecho de Ormuz, paso clave de crudo mundial, y con ello el precio del petróleo ha escalado más del 40 %.

En este contexto, el mercado espera un incremento de la inflación y posibles subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales.

Este cambio de expectativas de los tipos ha provocado que la rentabilidad de la deuda soberana suba con fuerza en el mercado secundario. En el caso de España, el rendimiento del bono nacional a diez años alcanza hoy el 3,513 %, frente al entorno al 3,06 % que marcaba a finales de febrero.

Según los datos de la subasta de este martes, el importe de letras solicitado por parte de los inversores es de 6.622 millones de euros, lo que supone 2,6 veces más que el importe finalmente colocado.

De esta demanda, las peticiones no competitivas, que suelen relacionarse con las de los inversores minoristas, han sido de unos 416 millones de euros.