Leve subida del IBEX 35 en su intento de asalto al 15.600

El IBEX 35 ha subido de forma muy moderada, el 0,29% en su intento de asalto a los 15.600 puntos, que frena un Wall Street volátil por las tensiones comerciales entre Washington y Pekín, a pesar de los buenos resultados de los grandes bancos en Estados Unidos. Entre los grandes valores destaca las recuperaciones por encima del 1% de Iberdrola y Telefónica.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35 ha sumado 44,8 puntos, ese 0,29 % y ha terminado de negociar en los 15.586 enteros. En lo que va de año, sube el 34,42 %. En el resto de Europa, Fráncfort ha cedido el 0,62 %; Milán, el 0,22 % y París, el 0,18 %. Se ha desmarcado Londres, junto a Madrid, con un ascenso del 0,10 %.

El índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización del Viejo Continente, ha bajado el 0,29 %.

En Francia, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha comunicado la suspensión de la reforma de las pensiones de 2023, hasta enero de 2028; una condición para que los socialistas no voten la censura en su segundo mandato.

En el plano macroeconómico se ha conocido que el índice ZEW de confianza inversora en Alemania de octubre, ha escalado hasta 39,3 puntos (37,3 en septiembre), mientras que el de la zona euro ha retrocedido hasta los 22,7 puntos (26,1 en septiembre).

Wall Street, en rojo

Wall Street abría en negativo y al cierre de las bolsas europeas sus tres principales índices mantenían esta misma tendencia. El Nasdaq cedía el 0,96 %; el S&P 500, el 0,43 % y el Dow Jones, el 0,01 %.

La renovada guerra arancelaria entre EE.UU. y China ha empañado los buenos resultados de la banca estadounidense, que han superado las expectativas del mercado.

De entre ellos, Goldman Sachs ha ganado un 24 % más en los nueve primeros meses del año; JPMorgan Chase, un 11,59 % más que un año antes; y Wells Fargo, un 9,29 % más.

En la jornada, los inversores estarán pendientes también de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Iberdrola y Telefónica, los mejores entre los grandes del IBEX 35

De vuelta al mercado nacional, dentro de los grandes valores del IBEX, Iberdrola ha sumado el 1,21 %; Telefónica; el 1,18 % y BBVA, el 0,72 %. En negativo, Banco Santander ha cedido el 1,15 %; Repsol, el 0,48 %; e Inditex, el 0,15 %.

Viscofan se ha desplomado el 13,24 %, y ha liderado las caídas de la Bolsa española, después de haber recibido acusaciones de que una de sus plantas en EE.UU. incumple las normas medioambientales.

En el mercado de la renta fija, el rendimiento del bono soberano nacional se sitúa en el 3,134 %

Respecto al mercado de las divisas, el cruce del euro con el dólar estadounidense subía el 0,18 %, hasta 1,1591 dólares.

En el mercado de las materias primas, el precio del crudo Brent, el de referencia en Europa bajaba el 2 % y el barril se movía en 62 dólares, tras conocerse que la OPEP y la Agencia Internacional de Energía (AIE) esperan una ralentización del consumo.

El oro alcanzaba un nuevo máximo histórico en 4.179,7 dólares por onza, pero después aminoraba los ascensos (0,69 %) y volvía a los 4.138,6 dólares.

En el mercado de criptoactivos, el bitcóin perdía el 3,58 % y volvía a 11.673 dólares, por la guerra comercial.