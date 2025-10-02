Morningstar DBRS otorga a Sacyr un ráting de ‘investment grade’

La agencia de calificación DBRS Ratings GmbH (Morningstar DBRS) ha otorgado a Sacyr una calificación crediticia corporativa de BBB (low) a largo plazo y de R-2 (low) a corto plazo, ambas con perspectiva “Estable”. Esta calificación se corresponde con la categoría de Investment Grade (Grado de Inversión).

Esta es la primera vez que Sacyr obtiene un rating de una agencia de calificación global y representa un paso relevante en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 24-27. Morningstar DBRS es una de las cuatro agencias de calificación reconocidas por el BCE y la SEC.

Esta calificación refleja la solidez financiera de Sacyr, su positivo desempeño económico y su capacidad para cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad empresarial.

Transformación estratégica y foco en las concesiones

Morningstar DBRS explica su calificación por la transformación estratégica del modelo de negocio llevada a cabo por Sacyr en los últimos años, lo que se refleja en su capacidad operativa, con un enfoque claro en concesiones y un exitoso proceso de desapalancamiento financiero.

Sacyr cuenta con una cartera de concesiones joven, con una vida media remanente de 28 años. Esta circunstancia, unida a unos ingresos indexados a la inflación y a la baja exposición al riesgo de demanda, contribuye a que los flujos de caja sean predecibles y estables. Este modelo de negocio sirve para fortalecer la posición financiera de la compañía y para mejorar su perfil de riesgo.

Además, la integración vertical del negocio concesional con la división de Ingeniería e Infraestructuras -donde el 70% de la cartera proviene de proyectos de concesiones propios- optimiza notablemente ese perfil de riesgo.

Investment grade por EthiFinance

Sacyr también cuenta con el rating de EthiFinance que elevó la calificación a Sacyr en junio de 2023 hasta grado de inversión, con una calificación BBB- y perspectiva estable.