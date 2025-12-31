OHLA rompe resistencias menores, pero sigue sin ofrecer señales claras de giro alcista

Las compras registradas en las últimas sesiones han permitido a OHLA superar la resistencia de corto plazo situada en los 0,3560 euros. Sin embargo, este movimiento no es suficiente, por ahora, para mejorar de forma significativa su estructura técnica.

Para que el valor empiece a mostrar una señal más consistente, sería necesario ver la superación de la resistencia situada en los 0,3870 euros. Un cierre por encima de ese nivel facilitaría la recuperación de la media de 200 sesiones y abriría la puerta a un cambio de tendencia hacia un escenario más alcista. Mientras no consiga situarse por encima de esa cota, la prudencia invita a mantenerse fuera del valor.

En el lado negativo, el primer soporte relevante se localiza en los 0,3374 euros. La pérdida de este nivel supondría un claro deterioro técnico y aumentaría el riesgo de una continuación de las caídas hacia la zona de los 0,3070 euros. En el contexto actual, OHLA no presenta un perfil atractivo desde el punto de vista técnico.