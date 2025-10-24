Directo
X-twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin
Directo
podcast

Tipos más bajos, IBEX 35 más alto, hasta el máximo anual

El IBEX 35 ha logrado este viernes un nuevo máximo anual en 15.861 puntos con una subida del 0,44 % al afianzarse las probabilidades de bajadas de tipos en Estados Unidos (EE.UU.) y el alza de Wall Street tras conocerse los datos de inflación de este país en septiembre. La petrolera Repsol sigue al alza, a la que se suma Inditex, mientras la banca sigue a la baja.

El principal indicador del parqué nacional, el IBEX 35, ha ganado 69,3 puntos, ese 0,44 %, hasta 15.861,5 puntos, nuevo máximo de este ejercicio y precio desconocido desde diciembre de 2007. En su segunda semana consecutiva al alza ha ganado el 1,61 % y en el año acumula una subida del 36,8 %. En el resto de Europa, Londres ganó el 0,7 %; Milán el 0,2 % y Fráncfort el 0,13 %. París repitió cotización.

La Bolsa española iniciaba el día con una subida moderada, alrededor del 0,3 %, que le aupaba hasta 15.850 puntos.

El avance se había sustentado en la subida de Wall Street el jueves por algunos resultados empresariales (American Airlines o Honeywell) y el impulso del sector tecnológico.

Subida de las Bolsas estadounidenses

El índice Nasdaq Composite subió el 0,89 %, el S&P 500 el 0,58 % y el Dow Jones de Industriales el 0,31 %.

La depreciación del yen favoreció el ascenso del 1,35 % de Tokio, mientras que Seúl registró un nuevo máximo histórico al avanzar el 2,5 %. Hong Kong ganó el 0,74 % y Shanghái el 0,71 %.

Se había conocido la ruptura de las negociaciones comerciales entre EE.UU y Canadá y que la tasa de paro subía en España al 10,45 % aunque se registrara un récord de ocupados, 22,4 millones.

La bolsa incurría en pérdidas pasada una hora de la apertura y tras conocerse la mejoría de la actividad en los sectores manufacturero y de servicios en la zona euro en octubre (dato que apoya el mantenimiento de tipos por el Banco Central Europeo) y en Alemania y Reino Unido.

Los inversores aguardaban a la publicación del IPC, datos de actividad y de confianza de los consumidores estadounidenses, con lo que la bolsa seguía con pequeñas caídas hasta la apertura de Wall Street, que abría con un alza del 0,5 %.

Esto sucedía porque la inflación general subió una décima hasta el 3 % en septiembre (la subyacente bajó en igual cuantía hasta el mismo porcentaje), mientras que mejoraba la actividad manufacturera y del sector servicios este mes y empeoraba la confianza de los consumidores (Universidad de Michigan).

Las ganancias del parqué neoyorquino crecían por las expectativas de recortes de tipos en EE.UU la próxima semana y subía el 1,1 % al cierre nacional, con lo que la plaza española lograba un nuevo récord anual. El petróleo Brent se negociaba a 66,62 dólares con una subida del 0,95 %.

Inditex y Repsol, a la cabeza de los grandes del IBEX 35

De los grandes valores sobresalió la subida del 1,89 % de Inditex (segunda mayor del IBEX), mientras que Repsol ganó el 1,18 % e Iberdrola el 0,53 %. Bajaron BBVA, el 0,35 % (quinto puesto por pérdidas de ese índice), Telefónica el 0,31 % y Banco Santander el 0,27 %.

Indra presidió las subidas del IBEX (3 %); ACS ganó el 1,69 %, Fluidra el 1,45 % y Solaria el 1,39 %.

Inmobiliaria Colonial lideró las caídas del IBEX al bajar el 0,97 %; Puig perdió el 0,71 %, Grifols el 0,66 % y Merlín Properties el 0,43 %.

En el mercado continuo se negociaron títulos por un importe de 976 millones de euros. Destacaron la subida del 4,53 % de Squirrel y la bajada del 3,24 % de Naturhouse.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo subió cuatro centésimas, hasta el 3,157 %. La prima de riesgo con Alemania terminó en 53,2 puntos básicos.

La onza troy de oro bajaba el 0,06 % y descendía el 0,06 %.

El bitcóin se negociaba a 110.610 dólares con un alza del 0,95 %. 

Esta noticia habla de:

Noticias relacionadas

Últimas noticias

Newsletter

Toda la actualidad en una Newsletter

Siempre al día con la mejor información económica, junto con las últimas noticias y evento, para que no te pierdas nada.

Buscar
Podcast
Directo
Este texto se mueve de derecha a izquierda
X-twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin