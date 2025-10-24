Tipos más bajos, IBEX 35 más alto, hasta el máximo anual

El IBEX 35 ha logrado este viernes un nuevo máximo anual en 15.861 puntos con una subida del 0,44 % al afianzarse las probabilidades de bajadas de tipos en Estados Unidos (EE.UU.) y el alza de Wall Street tras conocerse los datos de inflación de este país en septiembre. La petrolera Repsol sigue al alza, a la que se suma Inditex, mientras la banca sigue a la baja.

El principal indicador del parqué nacional, el IBEX 35, ha ganado 69,3 puntos, ese 0,44 %, hasta 15.861,5 puntos, nuevo máximo de este ejercicio y precio desconocido desde diciembre de 2007. En su segunda semana consecutiva al alza ha ganado el 1,61 % y en el año acumula una subida del 36,8 %. En el resto de Europa, Londres ganó el 0,7 %; Milán el 0,2 % y Fráncfort el 0,13 %. París repitió cotización.

La Bolsa española iniciaba el día con una subida moderada, alrededor del 0,3 %, que le aupaba hasta 15.850 puntos.

El avance se había sustentado en la subida de Wall Street el jueves por algunos resultados empresariales (American Airlines o Honeywell) y el impulso del sector tecnológico.

Subida de las Bolsas estadounidenses

El índice Nasdaq Composite subió el 0,89 %, el S&P 500 el 0,58 % y el Dow Jones de Industriales el 0,31 %.

La depreciación del yen favoreció el ascenso del 1,35 % de Tokio, mientras que Seúl registró un nuevo máximo histórico al avanzar el 2,5 %. Hong Kong ganó el 0,74 % y Shanghái el 0,71 %.

Se había conocido la ruptura de las negociaciones comerciales entre EE.UU y Canadá y que la tasa de paro subía en España al 10,45 % aunque se registrara un récord de ocupados, 22,4 millones.

La bolsa incurría en pérdidas pasada una hora de la apertura y tras conocerse la mejoría de la actividad en los sectores manufacturero y de servicios en la zona euro en octubre (dato que apoya el mantenimiento de tipos por el Banco Central Europeo) y en Alemania y Reino Unido.

Los inversores aguardaban a la publicación del IPC, datos de actividad y de confianza de los consumidores estadounidenses, con lo que la bolsa seguía con pequeñas caídas hasta la apertura de Wall Street, que abría con un alza del 0,5 %.

Esto sucedía porque la inflación general subió una décima hasta el 3 % en septiembre (la subyacente bajó en igual cuantía hasta el mismo porcentaje), mientras que mejoraba la actividad manufacturera y del sector servicios este mes y empeoraba la confianza de los consumidores (Universidad de Michigan).

Las ganancias del parqué neoyorquino crecían por las expectativas de recortes de tipos en EE.UU la próxima semana y subía el 1,1 % al cierre nacional, con lo que la plaza española lograba un nuevo récord anual. El petróleo Brent se negociaba a 66,62 dólares con una subida del 0,95 %.

Inditex y Repsol, a la cabeza de los grandes del IBEX 35

De los grandes valores sobresalió la subida del 1,89 % de Inditex (segunda mayor del IBEX), mientras que Repsol ganó el 1,18 % e Iberdrola el 0,53 %. Bajaron BBVA, el 0,35 % (quinto puesto por pérdidas de ese índice), Telefónica el 0,31 % y Banco Santander el 0,27 %.

Indra presidió las subidas del IBEX (3 %); ACS ganó el 1,69 %, Fluidra el 1,45 % y Solaria el 1,39 %.

Inmobiliaria Colonial lideró las caídas del IBEX al bajar el 0,97 %; Puig perdió el 0,71 %, Grifols el 0,66 % y Merlín Properties el 0,43 %.

En el mercado continuo se negociaron títulos por un importe de 976 millones de euros. Destacaron la subida del 4,53 % de Squirrel y la bajada del 3,24 % de Naturhouse.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo subió cuatro centésimas, hasta el 3,157 %. La prima de riesgo con Alemania terminó en 53,2 puntos básicos.

La onza troy de oro bajaba el 0,06 % y descendía el 0,06 %.

El bitcóin se negociaba a 110.610 dólares con un alza del 0,95 %.