Trump estudia que Estados Unidos tenga su propio fondo soberano

El presidente estadounidense, Donald Trump, aún no ha dado personalmente pistas de cómo podría estructurarse un fondo soberano en Estados Unidos, un instrumento utilizado por países tan dispares como China, Noruega o Arabia Saudí con el fin de diversificar las inversiones estatales. Sin embargo, Kevin Hasset, su asesor económico, señala que la compra de acciones de Intel es parte de una estrategia para crear un fondo soberano estatal que incluiría más compañías en el futuro.

Trump, por su parte, prometió que volverá a repetir la operación de Intel -por la que el gobierno de EE.UU. se hizo con el 10 % de las acciones de la compañía de procesadores- «todo el tiempo», porque consideró que se trató de «un negocio lucrativo para los Estados Unidos».

En un mensaje en su red Truth Social, Trump cargó contra los «estúpidos» que han criticado esa operación, considerada en círculos liberales como un intervencionismo estatal poco acorde con la política económica norteamericana en las últimas décadas.

¿Por qué hay ‘estúpidos’ descontentos con eso?», se pregunta Trump, sobre la entrada de Estados Unidos en el capital de Intel

«Yo pagué cero por Intel, y ahora vale unos 11.000 millones de dólares, todo para los Estados Unidos. ¿Por qué hay ‘estúpidos’ descontentos con eso?», se pregunta Trump.

Y a continuación promete seguir en esa misma línea: «Haré tratos similares para nuestro país todo el tiempo (y) ayudaré a las compañías que hagan esos negocios lucrativos para los Estados Unidos».

El presidente se apoyó en el curso de las acciones de Intel en esta mañana (ahora suben un 2,24 %), y dijo que significaba que «Estados Unidos es cada vez más rico» y que «cada vez hay más empleos».

«¿Quién no querría hacer tratos así?», concluyó.

Como prueba de que las palabras de Trump no son solo retóricas, su asesor económico Kevin Hasset dijo hoy en una entrevista con la cadena CNBC que la compra de acciones de Intel es parte de una estrategia para crear un fondo soberano estatal que incluiría más compañías en el futuro.

«El presidente lo dejó claro desde su campaña (electoral), cree que a la larga sería excelente si EE.UU. pudiera crear un fondo soberano. Por eso estoy seguro de que en algún momento habrá más transacciones; si no en esta industria, será en otras», dijo Hasset.