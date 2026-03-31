Trump pide a los países que se niegan a participar en la guerra que abran ellos Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha pedido a los países que se han negado a participar en su ofensiva militar contra Irán que actúen con «coraje» y «tomen» el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado el tono contra varios países aliados por su falta de apoyo en la ofensiva contra Irán, instándoles a “buscar su propio petróleo” en pleno contexto de tensión en el estrecho de Ormuz.

A través de su red social Truth Social, Trump ha criticado a las naciones que no han respaldado la intervención estadounidense, sugiriendo que recurran a Estados Unidos para abastecerse de combustible o, en su defecto, que actúen por su cuenta en la zona estratégica. Según sus palabras, estos países deberán “aprender a defenderse” porque Washington ya no les ofrecerá el mismo nivel de apoyo.

El mandatario ha asegurado además que “lo más difícil ya ha pasado” y que Irán ha quedado “diezmado”, en referencia al desarrollo reciente del conflicto.

Minutos después, Trump volvió a cargar contra aliados europeos por su negativa a permitir el sobrevuelo de aviones militares estadounidenses en dirección a Israel. Aunque varios países, como España e Italia, han adoptado esta postura, el presidente centró sus críticas en Francia, a la que acusó de falta de colaboración.

En un nuevo mensaje, advirtió que Estados Unidos “recordará” la decisión francesa de impedir el paso de aeronaves con suministros militares, en un contexto de creciente tensión diplomática entre Washington y algunos de sus socios tradicionales.