Urbas busca 1.600 millones de acciones ‘desaparecidas’

La constructora Urbas ha encargado un informe independiente con el objetivo de acreditar la situación actual de 1.598 millones de acciones y «analizar la trazabilidad del traspaso» de ese paquete de acciones.

En una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Urbas ha explicado que una entidad financiera española de primer nivel transfirió 1.598.457.063 de acciones de Urbas a la cuenta de Guadahermosa Activos en The Northern Trust.

No obstante, el pasado 13 de marzo, una firma distinta a Northern Trust y con la que Guadahermosa no mantiene relación contestó un requerimiento realizado por Guadahermosa a Northern Trust indicando que la gestora española de activos «no mantiene una cuenta con Northern Trust».

Por ello, «ante la incertidumbre generada sobre la situación actual de las mencionadas acciones», Urbas procedió el pasado 31 de marzo a dar de baja estas acciones propias.

Ante esta situación, la compañía ha asegurado que el órgano de administración de la sociedad «valorará el ejercicio de cuantas acciones legales resulten pertinentes para proteger los intereses de la compañía».