Viscofan es una empresa navarra dedicada a la fabricación de envolturas alimentarias.

Viscofan se desploma más de un 13% en la Bolsa por las acusaciones sobre una de sus plantas en EE.UU.

La empresa navarra de envolturas alimentarias Viscofan ha encabezado este martes las pérdidas de la bolsa al caer un 13,24 % en su peor sesión en 7 años por las acusaciones de que una de sus plantas en Estados Unidos incumple normas medioambientales.

La compañía no vivía una jornada tan bajista desde el 26 de octubre de 2018, cuando rebajó sus previsiones de crecimiento.

A cierre de la sesión, los títulos de Viscofan se cambiaban a 51,1 euros, el precio más bajo desde junio de 2022.

Viscofan niega «categóricamente» las acusaciones

De nada le ha servido en Bolsa a Viscofan negar «categóricamente» que la planta que tiene en Danville (Illinois, Estados Unidos) incumpla cualquier tratado medioambiental que pueda dañar la salud de sus trabajadores o del entorno.

En una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía navarra ha negado las acusaciones realizadas por el medio estadounidense ‘Hunterbrook’ y ha reivindicado que su planta cumple «con estrictas medidas medioambientales, monitoreadas regularmente por la Administración americana».

Así, ha destacado que en dicha nave no se han reportado «incumplimientos graves en esta materia» y ha defendido que la firma tiene una sólida trayectoria en Estados Unidos, con más de treinta años vendiendo y produciendo envolturas.

«Estamos muy orgullosos de las cerca de 600 personas que trabajan diariamente en nuestras instalaciones en Danville, Nueva Jersey y Montgomery (Alabama), cumpliendo con estrictos estándares locales e internacionales de calidad, seguridad y bienestar de los empleados», ha subrayado la empresa.

Asimismo, el grupo ha aseverado que cuenta con políticas medioambientales y de seguridad «pilares» de su modelo de negocio y ha reafirmado que «garantiza entornos laborales seguros y transparentes».