Mercedes-Benz exhibirá nuevos e innovadores vehículos y tecnología en Auto Shanghái 2025

Con una ofensiva de vehículos y tecnologías específicos de China planeados para Auto Shanghái 2025,

Mercedes-Benz está demostrando su destreza técnica y reafirmando su compromiso con su mercado más

grande. China alberga-el centro de investigación y desarrollo más completo de Mercedes-Benz fuera de

Alemania, y 2025 marca el vigésimo aniversario de las actividades tecnológicas y de producción local en

China. En su primera aparición pública en su nuevo cargo como miembro del Consejo de Administración de

Mercedes-Benz Group AG responsable de la Gran China, Oliver Thöne, tomando las riendas de Hubertus

Troska, presentó el estreno mundial del CLA Long Wheelbase. Ola Källenius, CEO de Mercedes-Benz, presentó

el showcar Vision V, que ofrece una visión de un nuevo segmento de limusinas de lujo y establece el rumbo

para una nueva era para Mercedes-Benz Vans. Ambos vehículos fueron presentados en un evento especial

previo a la exposición en el West Bund Art Center y ocuparán un lugar de honor en el stand de Mercedes-Benz

en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones hasta el 2 de mayo.



Estreno mundial de la Vision V

El showcar Vision V demuestra la visión de Mercedes-Benz de combinar un espacio generoso con la máxima

exclusividad y una experiencia digital sin precedentes. La Vision V es una lujosa y elegante limusina con chófer

que ofrece un mundo completamente nuevo de comodidad. La artesanía analógica se fusiona con una

experiencia de usuario inmersiva para crear una experiencia holística con un efecto cocooning. El exterior

deportivo y elegante subraya el diseño icónico y señala dinamismo y estatus a partes iguales.



Nuevo naming para una nueva era

La introducción de la arquitectura Van modular, flexible y escalable marcará el comienzo de una nueva era a

partir de 2026. La futura cartera de modelos abarcará desde prácticos vehículos familiares del segmento de

entrada y lanzaderas VIP exclusivas hasta lujosas limusinas con una enorme cantidad de espacio, cada uno en línea con los diferentes requisitos de los clientes. Al ampliar la gama alta de su cartera de modelos, Mercedes-Benz está creando un segmento propio único que define el lujo automotriz. Para subrayar esta estrategia, Mercedes-Benz está introduciendo un nuevo formato de nomenclatura: las próximas «Grand Limousines» se llamarán VLE y VLS.

El Mercedes-Benz CLA estará disponible en China como una versión de batalla larga

Poco después de la presentación del nuevo CLA en Roma hace aproximadamente un mes, Mercedes-Benz presenta por primera vez una versión de batalla larga en esta clase de vehículos, que ha sido especialmente desarrollada para el mercado chino. Con esta variante, Mercedes-Benz ofrece ahora a los clientes de China más en todos los aspectos: más espacio, más sofisticación visual, más confort, más inteligencia y más eficiencia.

Es el primer vehículo basado en la arquitectura modular (MMA) escalable de Mercedes-Benz. También es el primero en operar con el nuevo sistema operativo MB de Mercedes-Benz desarrollado internamente-. OS, convirtiéndolo en el primer vehículo definido por software de Mercedes-Benz.

La versión eléctrica ofrecerá un motor montado en la parte trasera, una transmisión de dos velocidades y una arquitectura de 800 voltios. La autonomía eléctrica alcanza un máximo de 866 kilómetros según el CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle), lo que equivale a un consumo de 10,9 kWh/100 kilómetros según el CLTC. Por lo tanto, la versión de batalla larga también se basa en la impresionante eficiencia del Mercedes-Benz CLA.1

Se presentarán tecnologías nuevas y de vanguardia antes de Auto Shanghái 2025

Además de los nuevos y revolucionarios vehículos, se mostrarán y demostrarán a los medios de comunicación acreditados una multitud de nuevas tecnologías. En una serie de talleres sobre medios de comunicación que se llevarán a cabo antes de los días de medios de Auto Shanghai, los periodistas podrán aprender sobre los avances en las siguientes áreas:

Tecnología de transmisión y batería

Comenzando con el nuevo CLA y su hermano de batalla larga, la tecnología de transmisión y batería ofrece la mejor eficiencia de su clase y permite a Mercedes-Benz avanzar aún más en la movilidad eléctrica a nivel mundial. El tren motriz EV de desarrollo propio combina la excelencia en ingeniería mecánica con componentes eléctricos de alto voltaje de última generación y es el primero de una nueva generación de trenes motrices eléctricos inteligentes, modulares y escalables. Cuentan con tecnología de carga rápida que puede entregar hasta 325 kilómetros2 (370 kilómetros según CLTC) en 10 minutos y hasta 320 kW de potencia de carga total según WLTP, con una curva de carga optimizada para obtener el máximo rendimiento y los mínimos tiempos de espera. La recuperación y la previsión avanzadas con Electric Intelligence también permiten una experiencia de conducción eléctrica perfecta.

La arquitectura modular eléctrica de Mercedes-Benz ofrece la posibilidad de elegir entre dos baterías de alto voltaje. Las celdas de ambos ofrecen una alta densidad de energía para un mayor alcance y una mayor fiabilidad. Las baterías también son más sostenibles que antes gracias a la reducción de materias primas raras y caras. Para garantizar el máximo nivel de seguridad, la carcasa de la batería forma parte de la estructura del vehículo y, por lo tanto, está integrada en el concepto de colisión como parte del concepto de protección multietapa de Mercedes-Benz. Además, se han tomado amplias precauciones contra posibles reacciones térmicas y se ha confirmado con éxito mediante una prueba en el Índice de Seguridad de Vehículos Eléctricos de China (C-EVFI), lo que da como resultado una calificación de cinco estrellas. En caso de accidente grave, el sistema de alta tensión se apaga automáticamente, distinguiendo entre apagado reversible e irreversible.

Para más información: El siguiente nivel de eficiencia se convierte en realidad

Sistemas de seguridad y asistencia al conductor de última generación

Los sistemas integrales de asistencia al conductor y seguridad activa de Mercedes-Benz3 permiten la conducción parcialmente automatizada (SAE Nivel 2) en casi todos los tipos de carreteras, el asistente al cambio de carril en carreteras de varios carriles, el estacionamiento asistido en espacios reducidos y la prevención o mitigación de colisiones en un número cada vez mayor de situaciones. Las funciones avanzadas de nivel 2 también se están desarrollando aún más con el objetivo de ofrecer estas características de apoyo a tantos clientes como sea posible en diversos escenarios. A partir del nuevo CLA, Mercedes-Benz incluye otros sistemas de asistencia al confort bajo el nombre de MB. DRIVE, que incluye varios paquetes y funciones entre los que los clientes pueden elegir, incluso después de la compra del vehículo.

El nuevo CLA también se ha desarrollado desde cero con una serie de características inteligentes de seguridad pasiva destinadas a convertirlo en el coche más seguro de su clase. En caso de accidente, las zonas de deformación, el robusto habitáculo y los sistemas de retención están diseñados para minimizar la probabilidad de lesiones graves. Para la versión eléctrica, Mercedes-Benz pone especial énfasis en la protección del sistema de almacenamiento de energía. Más allá de los requisitos legales, tanto el vehículo en general como la batería de alto voltaje, las líneas de alto voltaje (AT) y otros componentes de HV deben cumplir con los estrictos estándares de Mercedes-Benz.

En el marco del programa de medios de comunicación de Mercedes-Benz en Auto Shanghái 2025, periodistas de todo el mundo también tendrán la oportunidad de conocer MB. ASISTENCIA DE CONDUCCIÓN PRO. Este nuevo sistema de asistencia a la conducción ofrece una experiencia de conducción punto a punto fluida y segura. Con solo tocar un botón, el automóvil asiste al conductor desde el principio hasta el final. Ayuda a frenar, arrancar y conducir en escenarios urbanos complejos, como atravesar intersecciones o semáforos, hacer giros en U, conducir a través de obras de construcción o rotondas y entrar o salir de la autopista. El conductor debe monitorear el viaje, ya que siempre es responsable. Los conductores pueden intervenir en cualquier momento con ligeros movimientos de la dirección sin desconectar el sistema. Mercedes-Benz llama a esta característica dirección cooperativa.

Steer-by-wire se hace realidad: Mercedes-Benz revoluciona la dirección del automóvil

A partir de 2026, Mercedes-Benz será el primer fabricante de automóviles alemán en ofrecer un modelo de producción con tecnología steer-by-wire. Este sistema no requiere una conexión mecánica entre el volante y las ruedas delanteras. En su lugar, la entrada de la dirección del conductor se transmite rápida y directamente a través de un cable eléctrico, es decir, «por cable». La configuración de dirección completamente nueva garantiza una experiencia única para el cliente, ya que reduce el esfuerzo necesario para girar el volante de tope a tope y se eliminan los engorrosos movimientos de «mano sobre mano». Como resultado, la dirección por cable facilita mucho las maniobras a baja velocidad y el estacionamiento. La dinámica de conducción también se beneficia, ya que los especialistas en chasis de Mercedes-Benz pueden seleccionar la relación de dirección de forma completamente variable y adaptarla de forma flexible a diferentes situaciones.

Además, el steer-by-wire permite a los ingenieros de Mercedes-Benz optimizar determinadas características dinámicas que antes estaban en conflicto entre sí. Por ejemplo, ahora es mucho más fácil combinar deportividad con comodidad. La estabilidad de conducción y la agilidad lateral también se pueden mejorar aún más, gracias a la perfecta interacción con la dirección del eje trasero con un ángulo de dirección de hasta 10 grados. Los impactos causados por superficies irregulares de la carretera, que antes se transmitían al conductor a través de la columna de dirección, ahora se pueden mitigar, lo que lleva a una conducción más suave y cómoda.

La tecnología Steer-by-wire también permite una mayor personalización, ya que la dirección electrónica se puede adaptar a las preferencias del cliente. Las marcas individuales o ciertos modelos dentro de una serie pueden recibir diferentes características de dirección. En el futuro, steer-by-wire también permitirá nuevas oportunidades de juego inmersivo para el conductor o los pasajeros.

Con una complejidad mecánica reducida, hay más flexibilidad en el diseño interior. Por ejemplo, el volante se puede hacer más plano, lo que da como resultado una sensación de espacio más generosa, un mejor acceso dentro y fuera del vehículo y una mejor vista de la pantalla del conductor y de la carretera por delante. En combinación con sistemas de conducción altamente automatizados, en el futuro se podría lograr una posición de conducción aún más relajada.

Para más información: Steer-by-wire se hace realidad en Mercedes-Benz: una experiencia de dirección completamente nueva combinada con la máxima seguridad | Mercedes-Benz Media

El puesto de conducción inteligente

Con todas las comodidades que ofrece el habitáculo inteligente de Mercedes-Benz, los clientes ahora pueden hacer mucho más en sus coches además de conducir. Aprovechando el nuevo MB. Sistema operativo del sistema operativo, pueden usar navegación y asistencia avanzadas impulsadas por inteligencia artificial, ser productivos, disfrutar de una gran cantidad de aplicaciones de entretenimiento o simplemente relajarse.

El puesto de conducción inteligente también incluye la cuarta y última generación del Mercedes-Benz User Experience (MBUX), que incluye una actualización de su interfaz Superscreen. En China, las funciones están completamente localizadas, lo que significa que los clientes chinos pueden aprovechar los datos de mapas AMAP para la navegación y el Asistente Virtual MBUX utiliza voces de talentos locales y el agente de IA DouBao del socio de la compañía, ByteDance.

Con el asistente virtual MBUX, la relación entre el coche y el conductor se transforma mediante una conversación natural, allanando el camino para una experiencia de usuario hiperpersonalizada. Los vehículos equipados con MBUX Surround Navigation tendrán una guía de ruta y asistencia a la conducción fusionadas a la perfección en tiempo real, que cobrarán vida gracias a los potentes gráficos 3D generados por el motor de juego de Unity.

Innovaciones y tecnologías del futuro

Mercedes-Benz ofrece información exclusiva sobre las actividades de investigación en curso destinadas al progreso de la automoción mucho más allá del actual período de transformación: innovaciones para una era completamente nueva de la movilidad. Esto incluye el desarrollo de tecnologías innovadoras para mejorar la calidad de vida y la seguridad vial, para una mayor protección del clima y la conservación de los recursos y para unas experiencias más digitales que sean hiperpersonalizadas y se extiendan mucho más allá del vehículo.

Computación neuromórfica: el cerebro detrás de la próxima revolución de la IA

A través de la investigación en redes neuronales artificiales, Mercedes-Benz y sus socios de investigación e industria están abriendo nuevos caminos en la creación de arquitecturas informáticas. La compañía anunció recientemente una colaboración de investigación con la Universidad canadiense de Waterloo en el campo de la computación neuromórfica. Al imitar el funcionamiento del cerebro humano, la computación neuromórfica podría hacer que los cálculos de IA sean significativamente más eficientes energéticamente y más rápidos. Los sistemas de seguridad podrían, por ejemplo, reconocer mucho mejor las señales de tráfico, los carriles y otros usuarios de la carretera y reaccionar más rápido, incluso con poca visibilidad. Y podrían hacerlo 10 veces más eficientemente que los sistemas actuales. También tiene el potencial de reducir la energía necesaria para el procesamiento de datos en la conducción autónoma en un 90 por ciento en comparación con los sistemas actuales.

Nuevo potencial para el kilometraje eléctrico de la pintura solar

Mercedes-Benz está investigando nuevos tipos de módulos solares que podrían aplicarse sin problemas a la carrocería de los vehículos eléctricos, de forma similar a una fina capa de pintura que podría generar suficiente electricidad para alimentar el vehículo durante más de 14.000 km al año (en condiciones ideales, según la incidencia de la luz en Pekín/China). La superficie fotovoltaica activa se puede aplicar a cualquier sustrato. Las células solares tienen una eficiencia del 20 por ciento y, por lo tanto, son altamente eficientes. La pintura solar podría ser una solución futura muy eficaz para longitudes más largas y menos paradas de carga.

Convertidor de potencia: cambio de juego para arquitecturas de alto voltaje

Mercedes-Benz también se esfuerza por lograr un cambio de paradigma en el uso de una nueva generación de tecnologías de electrónica de potencia en vehículos eléctricos. En el futuro, un microconvertidor programable podría ir más allá de los límites de los actuales sistemas de inversores eléctricos y revolucionar las arquitecturas de alta tensión existentes. La base para ello es la integración de estos microconvertidores directamente a nivel de celda de batería, lo que podría permitir el control individual de los pares de celdas de batería, así como la comunicación entre celdas.

Para ello, un convertidor de potencia compuesto por varios microconvertidores se conecta directamente a cualquier número de pares de células. Este convertidor de potencia permite regular las celdas individualmente y también el nivel de voltaje de salida. Los resultados de la investigación actual muestran que es posible proporcionar una salida constante de alta tensión de 800 voltios, independientemente del estado de carga (SoC) y el estado de salud (SoH) de las celdas individuales. El voltaje de salida de esta batería del vehículo ya no depende del número de celdas conectadas en serie. El número viene determinado exclusivamente por el rendimiento deseado y la clase de capacidad. Este enfoque tecnológico también podría aumentar la autonomía eléctrica y optimizar el flujo de energía para la carga bidireccional. Además, podría ofrecer nuevos niveles de libertad en la modularización de los accionamientos eléctricos.

El freno del futuro

Dado que los vehículos eléctricos frenan principalmente a través de la recuperación, Mercedes-Benz está entrando en un territorio completamente nuevo en el desarrollo de frenos mecánicos. El freno innovador y más sostenible que se está investigando actualmente ya no se encuentra en la ubicación típica al volante. Ocupa muy poco espacio de instalación, apenas se desgasta y prácticamente no requiere mantenimiento. Esto lo hace muy duradero y confiable. Además, el efecto de frenado es fácil de controlar y no disminuye incluso bajo cargas elevadas. Gracias a la integración en la unidad cerrada de transmisión del motor, no hay emisiones de partículas procedentes de la abrasión de los frenos y el freno no se oxida. Esto podría evitar el ruido de los frenos en el futuro. Tampoco sería necesario limpiar los frenos. Los frenos limpios tienen un efecto positivo en la eficiencia y la autonomía.

Futuros urbanos: Shenzhen 2040+

Mercedes-Benz ha establecido una red global de conocimiento con expertos de diversos campos, desde sociólogos y filósofos hasta científicos, artistas, futurólogos, arquitectos, start-ups y empresas de alta tecnología. Sobre la base del intercambio continuo de conocimientos,-los futuristas de Mercedes-Benz han desarrollado visualizaciones de Londres, Los Ángeles y Shenzhen en el año 2040+. Constituyen la base para la integración óptima de los vehículos en las ciudades del futuro y son el punto de partida para futuras cooperaciones entre Mercedes-Benz y las ciudades inteligentes.

Para más información: Innovaciones pioneras para el automóvil del futuro: Mercedes-Benz ofrece información exclusiva sobre las actividades de investigación y las tecnologías del futuro | Mercedes-Benz Media