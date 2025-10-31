M&G Investments lanza un fondo global

El crecimiento de la demanda energética mundial y la aceleración de la transición hacia la descarbonización están abriendo nuevas oportunidades de inversión en todo el sector. Con este contexto, M&G Investments ha anunciado el lanzamiento del M&G (Lux) Global Energy Opportunities Fund, un fondo de renta variable global diseñado para capturar el potencial de crecimiento estructural que genera la transformación del sistema energético.

La estrategia adoptará un enfoque diversificado, invirtiendo en compañías que participan en todas las etapas de la cadena de valor de la energía: desde productores y proveedores, tanto de fuentes tradicionales como renovables, hasta empresas consumidoras intensivas en energía, y proveedores de tecnología, componentes y servicios especializados.

La cartera, compuesta por entre 40 y 50 valores de gran capitalización, se construirá bajo un modelo de alta convicción y gestión activa, tomando como referencia el MSCI ACWI Net Return Index, además del Bloomberg Clean and Traditional Energy 50/50 Index como índice comparativo adicional.

Con un horizonte de inversión a cinco años, el fondo estará clasificado bajo el artículo 8 del SFDR, lo que implica la promoción de criterios ambientales y sociales, destinando al menos un 20% de las inversiones a activos sostenibles.

El fondo estará liderado por Michael Rae, profesional con más de dos décadas de experiencia en análisis de renta variable del sector energético, junto con el apoyo de Alex Araujo, responsable de la estrategia M&G (Lux) Global Listed Infrastructure, consolidando así un equipo con amplia trayectoria en inversión sostenible y transición energética.