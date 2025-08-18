Mutuactivos mantiene una visión positiva sobre la renta fija y la bolsa europea para el segundo semestre

Mutuactivos SGIIC, la gestora de Mutua Madrileña, encara el segundo semestre del año con una visión constructiva sobre los mercados financieros, tras una primera mitad del ejercicio marcada por la volatilidad y la incertidumbre geopolítica.

En su última carta a clientes Emilio Ortiz, director de Inversiones de Mutuactivos, comenta que “2025 está siendo un buen año para los mercados, particularmente en Europa”, y señala que las bolsas han cerrado el primer semestre “en zonas de máximos, recuperándose de los episodios de alta volatilidad”.

El contexto internacional sigue condicionado por la política fiscal de Estados Unidos -se prevé un mayor endeudamiento-, la devaluación del dólar y los efectos de un nuevo orden económico menos globalizado como resultado de los aranceles. En este escenario, Emilio Ortiz advierte del impacto negativo de la política arancelaria de Donald Trump en su país a largo plazo. “La incertidumbre es un obstáculo para la inversión, y es poco probable que esto no tenga impactos en la economía”, señala.

En este entorno, Mutuactivos, que ya ha superado los 17.000 millones de euros en activos bajo gestión, está consiguiendo buenos resultados. “La volatilidad que hemos vivido durante los meses de marzo y abril nos ha permitido sacar partido. Primero, aumentando duración en nuestras posiciones en renta fija, y luego, comprando bolsa y crédito privado cuando las primas de riesgo subieron a principios de abril”, explica el director de Inversiones de la firma.

Renta fija y renta variable, la visión de Mutuactivos

En materia de inversión, en Mutuactivos mantienen una visión positiva respecto a la renta fija, la cual, según Ortiz, “continúa siendo un activo atractivo”. “La renta fija sigue pagando bien en términos relativos, teniendo en cuenta las expectativas de inflación. Un fondo de renta fija de alta calidad crediticia a tres años está ofreciendo una rentabilidad cercana al 3%, una cifra atractiva si la comparamos con las expectativas de inflación”, apunta.

Respecto a la estrategia de la entidad del Grupo Mutua en este segmento, Emilio Ortiz señala que ha recientemente han bajado la sensibilidad de tipos de las carteras por debajo de la neutralidad por primera vez en mucho tiempo. “Estamos siendo muy tácticos, haciendo operaciones según surgen las oportunidades en el mercado. Compramos crédito en abril y vendimos posiciones hace unas semanas. Ahora mantenemos una aproximación prudente”, añade.

Por su parte, en renta variable Mutuactivos destaca el buen comportamiento de sus fondos, especialmente los europeos, con retornos de doble dígito. “La bolsa europea sigue estando barata en comparación con la estadounidense”, señala Ortiz. Por tanto, continúa, “seguimos viendo oportunidades en bolsa”, pero siempre con una visión largoplacista e invirtiendo en compañías de calidad cuando, por su precio, representan una oportunidad.

“Con un crecimiento económico razonable (entre el 2 y el 3%, en términos reales) y una inflación moderada (en torno al 2,5%) los beneficios empresariales deberían crecer de media en torno al 5%. Haciendo una selección de valores medianamente buena, no debería ser difícil conseguir una rentabilidad cercana al 7% a largo plazo”, concluye el director de Inversiones de Mutuactivos.

En cuanto a sectores que más interés suscitan en la gestora del Grupo Mutua, Emilio Ortiz destaca varios: “Vemos que existen buenas oportunidades en el sector financiero, en el de telecos y en el segmento inmobiliario. Nos gustan compañías como Santander, el banco griego Alpha Bank, Zegona, Telecom Italia, Colonial o Merlin… También vemos valor en compañías cíclicas, como Repsol, Atalaya Mining y Tubacex. Y mantenemos apuestas en el sector de la tecnología, en compañías como Microsoft o ASML”, comenta.