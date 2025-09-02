Nesquik ficha a Lamine Yamal para su nueva campaña

Nesquik presenta su nueva campaña de la mano de Lamine Yamal quien, a sus 18 años, es ya uno de los mejores futbolistas del mundo.



“Es probablemente la campaña más icónica que hemos creado desde que Nesquik llegó a España en 1963”, avanza Marc Ponsa, responsable de Marketing de Nesquik en Nestlé Iberia.

Bajo el lema “No te rayes y sigue jugando”, la nueva campaña de la marca anima a adoptar una actitud positiva ante los “cacaos” del día a día para disolverlos fácilmente, al igual que Nesquik se disuelve al instante en la leche. Un enfoque y unos valores que Lamine Yamal representa a la perfección.

“En la campaña, vemos a Lamine Yamal que, mientras hace toques con una lata de Nesquik, reflexiona sobre la actitud de superación que tanto lo caracteriza. Independientemente del contexto y de lo que le suceda, él sigue jugando. Sigue disfrutando de lo que más le gusta hacer: jugar al fútbol. Es un referente por todos los éxitos que ya ha conseguido y que conseguirá, pero también por el cómo lo hace, con ese espíritu deportivo, ganador y lleno de positividad”, destaca Marc Ponsa.

“En Nesquik queremos seguir inspirando a las generaciones de adolescentes y jóvenes a adoptar una actitud positiva ante los retos, y que disfruten de hacer lo que más les guste, con un estilo de vida saludable. La personalidad de Lamine Yamal y el deporte son el perfecto encaje para trasladar un mensaje tan auténtico y relevante como este”, explica.

La nueva campaña tendrá presencia en canal digital y publicidad exterior, así como en los puntos de venta.

La lata más buscada del momento

Esta colaboración viene acompañada del lanzamiento de una edición limitada de la icónica lata de Nesquik.

En ella, Lamine Yamal aparece junto a Quicky, convirtiendo esta lata en un must-have para los incondicionales de la marca y del jugador. Además, los packs grandes de Nesquik incluirán una botella shaker con el nombre del jugador.

Nesquik, patrocinador oficial del equipo La Capital FC de la Kings League

Nesquik también acompañará a Lamine Yamal en su nuevo reto personal: la Kings League. En concreto, la marca será patrocinador oficial de La Capital FC, el club que preside Lamine Yamal en la liga de fútbol 7 fundada por Gerard Piqué.