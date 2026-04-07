Nesquik y los hermanos Márquez, juntos en la campaña del año

Nesquik arranca su nueva campaña, esta vez, de la mano de los hermanos Marc Márquez y Álex Márquez, dos referentes indiscutibles del motociclismo a nivel mundial, que ahora se “suben” a una lata muy especial para transmitir un mensaje de energía, actitud y buen rollo.

“Venimos de campañas icónicas y queríamos volver a sorprender. Los hermanos Márquez son los embajadores perfectos para nuestra marca: tienen talento, carisma y no les frena nada ni nadie”, cuenta Carla Giraldo, Brand Manager de Nesquik en Nestlé España.

Bajo el lema “No te rayes y dale gas”, Nesquik invita a adoptar una actitud positiva ante los “cacaos” del día a día y a encarar cualquier curva con determinación y actitud positiva. La marca conecta así su concepto “Cacao disuelto, cacao resuelto” con el espíritu vibrante del motociclismo y la filosofía de los hermanos Márquez.

“El motociclismo es un deporte donde cada milésima cuenta, pero Marc y Álex siempre transmiten ese mix de adrenalina, disciplina y diversión que encaja perfectamente con nuestra filosofía. A pesar de las lesiones o las presiones que puedan tener, siempre encaran los desafíos con resiliencia y con la capacidad de reírse incluso en momentos difíciles. Esa forma de abordar los cacaos y disolverlos fácilmente, como se disuelve Nesquik en la leche, es lo que queremos transmitir. Llevar las curvas con una sonrisa y seguir hacia adelante”, explica Carla Giraldo.

En el spot principal, los hermanos Márquez aparecen subidos en dos bólidos y reflexionan sobre la importancia de mantener la calma y confiar en uno mismo para afrontar los retos.

Un mensaje auténtico y con sentido del humor que conecta con las nuevas generaciones y los anima a aprender de cada momento y seguir “dando gas”.

La nueva campaña tendrá una importante presencia en canales digitales, formatos audiovisuales y publicidad exterior, así como activaciones en los puntos de venta.

Una edición limitada para coleccionar

Esta colaboración llega acompañada de una edición limitada de la icónica lata de Nesquik en la que Quicky, la mascota de la marca, aparece flanqueado por Marc y Álex Márquez, convirtiéndose así en una pieza de colección para los fans del motociclismo y seguidores de la marca.