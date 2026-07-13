El IBEX 35 baja un 0,25% y se aproxima a 19.300 puntos

El IBEX 35 ha bajado el 0,25 % este lunes y se ha aproximado a los 19.300 puntos condicionada por la subida del 4,5 % del precio del petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz tras los ataques entre Estados Unidos e Irán. De los grandes valores, suben Banco Santander ha bajado el 1,05 %; BBVA el 0,4 % e Inditex el 0,29 %

El principal indicador del mercado nacional, el IBEX 35, ha cedido 49 puntos, ese 0,25 %, hasta los 19.335,7 puntos. En el año acumula una subida del 11,72 %.

La bolsa pasó la mayor parte de la sesión alrededor del nivel de 19.400 puntos, condicionada por el intercambio de ataques durante el fin de semana entre Estados Unidos e Irán y por la subida del precio del petróleo ante el cierre de estrecho de Ormuz por las autoridades iraníes.

Esta situación era negada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que señalaba que su país se va a convertir en el «guardián» de Ormuz y se mostraba dispuesto a percibir algún tipo de compensación por proteger la zona.

El IBEX 35 se decantó por las pérdidas tras la apertura a la baja de Wall Street

Finalmente, la bolsa española se decantó por las pérdidas tras la apertura a la baja de Wall Street, que cedía el 0,2 % al cierre nacional, aunque las empresas tecnológicas, con SK Hynix a la baja por la recogida de beneficios tras la subida en su debut bursátil del viernes, generaban pérdidas del 1 % al índice Nasdaq.

El parqué español también resultaba perjudicado por la caída de parte de la banca y de los valores turísticos, así como por el repunte del precio del petróleo.

El barril de petróleo brent se encarecía a esta hora el 4,62 %, hasta 79,52 dólares, mientras que el west texas intermediate se necarecía el 4,59 % y se negociaba a 74,69 dólares.

El gas natural en el mercado europeo de Países Bajos repuntaba el 6,04 % y se cambiaba a 51,32 dólares.

De los grandes valores, Banco Santander ha bajado el 1,05 %; BBVA el 0,4 % e Inditex el 0,29 %. Repsol lideró las subidas del IBEX (4,05 %) por el alza del crudo, seguida de Telefónica, que subió el 2,55 % por los despidos que puede acometer en Alemania, e Iberdrola ganó el 1,15 % (quinta empresa más alcista de ese índice).

Rovi lideró las pérdidas en la bolsa española

Rovi, que cotizaba ex dividendo, lideró las pérdidas del IBEX con una caída del 2,95 %; Solaria perdió el 2,37 %; IAG el 2,21 %, Amadeus el 1,58 % y Ferrovial el 1,41 %.

Además de los tres citados grandes valores, han destacado la subida del 2,31 % de Acerinox, y el alza del 2,14 % de Naturgy.

En el mercado continuo, han destacado la bajada del 5,67 % de Arteche y la subida del 4,58 % de OHL.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo subió 5,6 centésimas, hasta el 3,562 %, y la prima de riesgo con Alemania terminó en 45,7 puntos básicos.

La onza troy de oro perdía al cierre bursátil el 2,54 %, hasta 4.015,5 dólares, y la plata bajaba el 3,02 % y se cambiaba a 58,06 dólares.

El bitcóin fijaba su precio en 62.648,6 dólares con un descenso del 2,36 %