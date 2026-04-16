Nestlé Waters fomenta la regeneración del agua

Nestlé Waters está comprometida con el equilibrio natural del ciclo del agua. Por ello, en los últimos años ha desarrollado diversos proyectos de regeneración de agua y fomento de la biodiversidad en el entorno de sus plantas embotelladoras de VILADRAU, ubicada en Arbúcies (Girona), y NESTLÉ AQUAREL, en Herrera del Duque (Badajoz). Como consecuencia de las actuaciones realizadas, la Compañía ha conseguido regenerar en 2025 más de 1,6 millones de metros cúbicos de agua1, equivalente a unas 660 piscinas olímpicas.

Para Iván Álvarez, responsable de Sostenibilidad de Nestlé Waters, “este resultado es el reflejo de nuestro compromiso con los recursos hídricos que no solo supone una optimización del uso del agua sino que también ha comportado el impulso de la biodiversidad en las comunidades donde están ubicadas nuestras plantas embotelladoras. Estamos orgullosos de avanzar hacia un modelo de regeneración y circularidad del agua, donde cada gota cuenta, y seguiremos trabajando en proyectos que beneficien tanto a las comunidades locales como al medio ambiente”.

Canales de riego eficientes y proyectos de biodiversidad

En los últimos años, Nestlé Waters ha colaborado con la Confederación Hidrográfica del Guadiana en un proyecto centrado en restaurar parte del canal de las Dehesas, complejo hidráulico clave para el regadío agrícola en la zona de Extremadura, con el fin de evitar fugas y así realizar un uso más eficiente del agua en las actividades agrícolas. De esta manera, se ha llevado a cabo la identificación e impermeabilización de las mismas.

Asimismo, Nestlé Waters ha fomentado en los últimos años la biodiversidad en las zonas donde están ubicadas sus plantas embotelladoras con el objetivo de fomentar la regeneración del ciclo del agua, proteger la fauna y flora en peligro, así como el entorno acuático.

La compañía llevó a cabo en los alrededores del centro de NESTLÉ AQUAREL en Herrera del Duque la plantación de 1.500 árboles a lo largo del arroyo Benazaire, afluente del Guadiana. Con esta acción, se ha querido reducir la evaporación del agua del río, a la vez que se ha fomentado la absorción de CO2 y la mejora del hábitat del jarabugo, un pez endémico de esta cuenca en peligro de extinción.

Además, para garantizar la viabilidad de este proyecto, Nestlé Waters está utilizando parte del agua procedente de la depuradora de la planta para regar los árboles plantados mediante un sistema de riego por goteo y asegurar de este modo su supervivencia.

Por otro lado, hace unos años, la tormenta Gloria bloqueó parte de la riera de la Castaña, en el Parque Natural del Montseny – Reserva de la Biosfera (Barcelona), espacio donde Nestlé Waters cuenta con su planta embotelladora de VILADRAU. Ante esta situación, la compañía inició un proyecto para la conservación y la mejora de la biodiversidad en esta área.

Con esta iniciativa, se ha llevado a cabo la restauración de la zona con la finalidad de asegurar un paso adecuado para los anfibios. Así, se ha desarrollado la tala y poda de ramas bajas y la desbrozada selectiva para facilitar el acceso. Asimismo, se han construido estructuras de bioingeniería del paisaje con madera de la zona, como

ha sido la consolidación de taludes o la integración de las esclusas. Además, se ha creado un paso por encima del torrente para mantener la conectividad y facilitar el acceso de fauna como anfibios.

Gracias a dicha actuación, se ha conseguido una recuperación en la dinámica hidrológica y una mayor estabilidad en los flujos de agua durante la época estival, observándose además un aumento en la abundancia de biodiversidad. Así, se ha detectado la reaparición de larvas de salamandra común y un aumento de sapos,

entre otras especies. De este modo, el sistema restaurado muestra una recuperación hidrológica y biológica progresiva, con una clara tendencia hacia la mejora de la calidad ecológica del torrente.

Certificación AWS

Este compromiso de Nestlé Waters con los recursos hídricos también está presente en las plantas embotelladoras de la compañía. Así, tanto la planta de NESTLÉ AQUAREL en Herrera del Duque (Badajoz) como la de VILADRAU (en Girona) cuentan desde hace años con el estándar de la Alliance for Water Stewardship (AWS). Esta exigente

certificación mundial promueve el uso responsable del agua que beneficia a las comunidades locales de forma social y económica, al tiempo que garantiza la sostenibilidad ambiental.