Porsche creará un fondo de capital riesgo para invertir en defensa

La sociedad Porsche Automobile Holding (Porsche SE), accionista de referencia de las empresas automovilísticas alemanas Porsche AG y Volkswagen (VW), se propone crear un fondo de capital riesgo para invertir en compañías tecnológicas emergentes del sector de la defensa, ha informado este miércoles en un comunicado.

Porsche SE, que ha presentado hoy los resultados del primer semestre, quiere contar con la colaboración de otros inversores y socios clave para desarrollar este proyecto.

Según Bloomberg, la sociedad pretende constituir un fondo de capital riesgo para levantar unos 500 millones de euros.

Porsche planea celebrar un ‘Día de la Defensa’ para que inversores y empresas de defensa contacten

Porsche SE planea celebrar un ‘Día de la Defensa’, un evento para poner en contacto a inversores europeos con empresas del sector de la seguridad y la defensa.

Según la sociedad, en un contexto de cambiante situación geopolítica y crecientes exigencias en materia de seguridad, el fabricante alemán ve un considerable potencial de desarrollo en el sector de la defensa y la seguridad y pretende capitalizarlo.

«Nuestro objetivo pasa por aumentar nuestra participación en los sectores de defensa y relacionados con la defensa, manteniendo nuestro enfoque principal en la movilidad y la tecnología industrial», ha explicado el presidente del consejo de administración de Porsche SE, Hans Dieter Pötsch.

El fabricante de deportivos de lujo ya opera en el campo de las tecnologías de doble uso (civil y militar) con sus inversiones en Isar Aerospace y Quantum Systems, entre otras.

Además de crear esa plataforma con otros socios, los propietarios de Volkswagen y Porsche AG estudian posibles opciones de inversión en el sector de defensa, especialmente en áreas como la vigilancia por satélite, los sistemas de sensores, la ciberseguridad o los sistemas de logística y suministro.