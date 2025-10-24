Redeia convoca su ‘Encuentro de Impacto’: activar el cambio para transformar personas y territorios

Redeia te invita el próximo día 26 de noviembre a las 11:30 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid al ‘Encuentro de Impacto: Activar el cambio para transformar personas y territorios’, una jornada para dialogar y reflexionar sobre el papel que juega la colaboración entre distintas entidades para impulsar un desarrollo más comprometido y sostenible.

El evento, que será inaugurado por la Presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, analizará la importancia de establecer propósitos para que cada acción que se desarrolle en el territorio logre impactar positivamente y de manera directa en las personas, en los pueblos, en sus modos de vida, en el medio ambiente…

Al diálogo están llamados responsables de administraciones públicas, organizaciones sociales y ambientales, entidades. Muchas de ellas ya desarrollan proyectos de impacto junto a Redeia. No te lo pierdas.

Presentación de Red Activa, la nueva apuesta de Redeia

Ese compromiso de Redeia se pone de manifiesto a través de su Estrategia de Impacto Integral, que ya ha puesto en marcha más de 250 iniciativas sociales y ambientales en todo el territorio donde se instalan sus infraestructuras, tanto en España como América Latina.

Durante el encuentro, también se presentará Red Activa, una apuesta de Redeia para visibilizar como está contribuyendo a transformar vidas y territorios, para lo que se ha creado una innovadora plataforma audiovisual de cortometrajes y reportajes. Se trata de diez documentales que cuentan historias de personas y organizaciones extraordinarias que, a través de la Estrategia de Impacto Integral mencionada están trabajando por una causa concreta. Por ejemplo, para proteger hábitats y la avifauna, como la Fundación Quebrantahuesos; para facilitar a colectivos con diversidad funcional la igualdad de oportunidades en el deporte, como la Escuela de Surf Peñatxuri; o para ofrecer nuevas oportunidades en entornos rurales como Almanatura con Holapueblo.

Son solo algunos ejemplos de lo que podrás compartir con Redeia y expertos el próximo 26 de noviembre.

Activar el cambio para transformar personas y territorios

Redeia construye Redes de Futuro para todos a través de su Estrategia de Impacto Integral, la cual multiplica su contribución social y medioambiental en toda la geografía y áreas de negocio.

La compañía asume un papel catalizador que facilita la conexión de los múltiples agentes de cambio que actúan principalmente en el entorno rural, con el objetivo de abordar desafíos estructurales en cuatro brechas de desigualdad: la de género, la territorial, la intergeneracional y la digital.

De este modo, Redeia contribuye a mejorar la cohesión social, generando valor para toda la sociedad en su conjunto, con el fin de crear un futuro sostenible y mejor para todos e impulsar juntos la transición ecológica.

La empresa entiende que no hay una verdadera transición, justa e inclusiva, si no se abordan de manera integral los aspectos económicos, sociales y ambientales; dialogando con el territorio, atendiendo sus necesidades actuales y futuras, sus sensibilidades, su forma de vida e ilusiones, para tejer soluciones que creen valor económico y social con visión de futuro.