Resolution Investors aterriza en España con su fondo climático global

Una nueva gestora internacional llega al mercado español. Se trata de Resolution Investors, una firma especializada en estrategias centradas en la transición climática, que desembarca en España de la mano de Harrington Cooper con el lanzamiento de su fondo Core Global Equity, su producto insignia de renta variable global.

La estrategia busca aprovechar las oportunidades derivadas de la descarbonización de la economía, bajo la convicción de que este proceso transformará profundamente las industrias y los mercados, creando un potencial estructural para generar alfa en el largo plazo.

La expansión europea de Resolution Investors se apoya en una alianza estratégica con Harrington Cooper, que además participa como socio minoritario de la gestora.

Una estrategia concentrada con enfoque climático

El Core Global Equity combina una selección concentrada de 30 compañías cotizadas con altos estándares climáticos y de sostenibilidad, con el objetivo de obtener rendimientos ajustados al riesgo superiores. El fondo toma como referencia el MSCI World Index, está estructurado bajo el formato UCITS SFDR Artículo 9, ofrece liquidez diaria y próximamente contará con un vehículo onshore en Estados Unidos.

El equipo gestor está liderado por David Lowish, acompañado por los cogestores y analistas Andrew Mobbs, Akhil Monappa y Guy Joseph. Completan el núcleo del equipo Phillip Harris, director de operaciones, y Rob Brown, director de investigación climática.

Los fundadores de Resolution cuentan con una amplia experiencia en estrategias de renta variable sostenible en instituciones de primer nivel: cuatro de ellos fueron socios de Generation Investment Management, mientras que dos participaron en la fundación de Atlas Impact Partners.

Con esta llegada, Resolution Investors refuerza la presencia en España de las gestoras especializadas en inversión climática, en un contexto de creciente demanda por productos que integren impacto medioambiental y rentabilidad financiera.