Santander AM alcanza los 12.800 millones en su plataforma de Luxemburgo

Santander Asset Management, gestora de activos del Banco Santander, ha alcanzado los 12.800 millones de euros al cierre de noviembre en su plataforma luxemburguesa, un récord histórico y que le confirma como la gestora española con más volumen en ese país.

Según ha informado este jueves en un comunicado, Santander Asset Management ha registrado captaciones netas de cerca de 3.000 millones de euros, lo que le acerca también a un nuevo récord en captación en la plataforma luxemburguesa.

Ésta es una de las principales vías de entrada de los inversores internacionales y clientes de banca privada de la gestora.

Entre su oferta, destaca el fondo de inversión monetario Santander Money Market, que está diseñado para la gestión de la liquidez y preservación de capital y que ha alcanzado un volumen de patrimonio de 3.000 millones de euros.

En octubre, Santander Asset Management lanzo un fondo para inversores institucionales cualificados que permite invertir en bonos convertibles contingentes (CoCos), denominado Financial Credit Fund.

Además, comercializa una gama para la inversión en activos europeos de renta fija pública y privada, bajo la denominación Target Maturity.