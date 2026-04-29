Siemens Healthineers aborda el potencial de la teragnosis como nueva frontera en la oncología de precisión

En el encuentro participaron la Dra. Mercedes Mitjavila, vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM) y jefa del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Puerta de Hierro, y Elena Carro, directora de Imagen Molecular de Siemens Healthineers, quienes abordaron los avances en medicina nuclear e imagen molecular, así como los retos tecnológicos, organizativos y asistenciales asociados a la implementación de estas terapias en el sistema sanitario.

La introducción de la sesión fue llevada a cabo por María Oyarzábal, directora de Diagnóstico por Imagen y Terapias Avanzadas de Siemens Healthineers.

Durante la sesión se abordó el papel de la medicina nuclear aportando información funcional, no de la morfología del órgano, lo que le confiere un carácter muy sensible y precoz y que permite detectar alteraciones en fases tempranas de la enfermedad y comprender mejor los mecanismos fisiopatológicos, abriendo nuevas vías tanto en el diagnóstico como en el tratamiento y la investigación.

Diagnóstico y tratamiento unidos: cómo funciona la teragnosis

Sobre la teragnosis, durante el encuentro se explicó su funcionamiento, basado en el uso de radiofármacos —compuestos por un isótopo radiactivo y una molécula dirigida a una diana específica— que permiten diagnosticar y localizar la enfermedad y, posteriormente, tratarla mediante terapia metabólica y terapia con radioligandos.

Este enfoque, que tiene su origen en el tratamiento del cáncer de tiroides desde los años 40, está experimentando un crecimiento significativo en patologías como el cáncer de próstata o los tumores neuroendocrinos.

Durante la sesión se pusieron de relieve los tres pilares fundamentales sobre los que se sustenta la teragnosis: el desarrollo y acceso a radiofármacos, la tecnología de diagnóstico por imagen y software, y el entorno multidisciplinar y los procesos asistenciales.

En relación con este último aspecto, ambas ponentes coincidieron en que uno de los principales retos reside en la organización de los circuitos asistenciales y en la coordinación entre profesionales y centros. La implementación de estos tratamientos requiere infraestructuras específicas, así como una planificación exhaustiva y una estrecha colaboración entre especialidades como oncología, urología y medicina nuclear.

Innovación tecnológica y retos organizativos para un acceso equitativo

En el encuentro se resaltó el papel de la innovación tecnológica en este ámbito, destacando la evolución de las soluciones de diagnóstico por imagen con equipos PET/CT y poniendo de manifiesto cómo una mejor selección del paciente y la disponibilidad de indicadores pronósticos permiten optimizar los resultados del tratamiento.

Asimismo, durante la jornada se hizo referencia a que la innovación en imagen médica con equipos PET/CT de gran cobertura está permitiendo desarrollar estudios dinámicos que aportan información clave sobre la distribución de los fármacos en el organismo, lo que contribuye a acelerar los procesos de investigación y ensayo clínico, así como a mejorar la eficacia de los tratamientos.

Además, se puso de manifiesto la necesidad de avanzar en modelos organizativos que faciliten el acceso equitativo a estas terapias, así como en el desarrollo de redes asistenciales que permitan optimizar recursos y garantizar la continuidad asistencial de los pacientes.

En este sentido, según se indicó, España cuenta con una posición relevante en el ámbito europeo en cuanto a capacidad para implementar estas terapias, a pesar de que persistan desafíos relacionados con la disponibilidad de recursos humanos y la equidad en el acceso.

Ángel de Benito, director de Operaciones de la Fundación IDIS, agradeció la participación de Siemens Healthineers y de la doctora Mitjavila en esta sesión, subrayando la importancia de seguir impulsando espacios de diálogo que permitan analizar el impacto de la innovación en el sistema sanitario y avanzar hacia modelos asistenciales más eficientes, precisos y centrados en el paciente.