Silverway Asset Management presenta su fondo variable ante más de 300 potenciales inversores de Madrid

Silverway Asset Management ha presentado en un evento ante más de 300 potenciales inversores en Madrid, el Silverway Global – Apex Equity Fund, su fondo de renta variable global que prevé se podrá empezar a suscribir a principios de junio.

La presentación en Madrid ha sido la última escala del roadshow nacional que la gestora ha realizado durante toda la semana y que le ha llevado a hacer presentaciones en Sevilla, Bilbao y Barcelona, donde ha reunido en total a cerca de 800 potenciales inversores.

Durante el roadshow, Silverway ha dado a conocer la figura de Pedro Escudero y su forma de gestión basada en “la sofisticación de Wall Street”, con la que la gestora busca acercar al inversor español una estrategia hasta ahora reservada a los grandes patrimonios internacionales.

El vehículo, estructurado como UCITS con divisa base en euros, permitirá invertir desde 500 euros y tiene previsto abrir su periodo de suscripción a principios del mes de junio, sujeto a la aprobación final del regulador luxemburgués.

Al frente del proyecto se encuentra Pedro Escudero, fundador y gestor principal de Silverway Asset Management, con más de 25 años de trayectoria en Wall Street y una dilatada experiencia trabajando con algunos de los mayores inversores institucionales del mundo. La gestora fue registrada por la CNMV el pasado 23 de enero de 2026.

Un track record que habla por sí solo

Desde 2017 y hasta el 30 de abril de 2026, la estrategia gestionada por Escudero ha generado una rentabilidad anualizada bruta del 16,7%, superando en entre 6 y 7 puntos porcentuales al S&P 500 y en torno a 4 puntos al World Equity Index en el mismo periodo. Cifras auditadas por Grant Thornton.

Una cartera concentrada y con vocación de largo plazo

El fondo invertirá en una cartera de entre 18 y 25 compañías cotizadas, seleccionadas bajo un enfoque que combina tres pilares: valor, calidad y crecimiento. Sin restricciones sectoriales, podrá invertir en mercados desarrollados —principalmente Europa y Norteamérica— y en mercados emergentes, siempre bajo criterios estrictos de análisis fundamental. La gestora recomienda un horizonte mínimo de inversión de cinco años.

Democratizar la inversión de élite

«Silverway Asset Management representa la democratización de la inversión de élite”, según explica su fundador Pedro Escudero. “Hasta ahora, invertir con una estrategia como la nuestra estaba reservado a unos pocos. Hoy, cualquier inversor puede acceder desde 500 euros y beneficiarse del mismo enfoque que utilizan los grandes patrimonios internacionales», señala Pedro Escudero.

Entre los elementos diferenciales de la gestora destacan su experiencia directa en el núcleo de las finanzas globales, su acceso a grandes inversores institucionales internacionales y un enfoque de gestión que incorpora principios del alto rendimiento deportivo en la toma de decisiones —Escudero se dedicó en sus inicios al tenis profesional—.

Con la vista puesta en el largo plazo

Silverway Asset Management nace con un doble objetivo estratégico: construir un equipo sólido de análisis en Europa que potencie el talento local, y facilitar el acceso de los inversores españoles a una gestión de alto nivel internacional. «Nuestro objetivo es ayudar a los inversores a construir riqueza a lo largo de décadas, aprovechando el poder de la capitalización compuesta para generar valor sostenido en el tiempo», añade Escudero.

El fondo estará disponible para su contratación a través de www.silverway.com, donde se publicarán el folleto informativo y el KID en el momento del lanzamiento.