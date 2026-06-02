El teletrabajo es la alternativa aconsejada en Madrid, Cataluña y Canarias ante la visita del Papa

La visita del papa León XIV a Madrid, Cataluña y Canarias supone un desafío a la movilidad urbana que ha llevado al Gobierno a recomendar el teletrabajo, después de que ya lo hubieran hecho las autoridades de Madrid y Canarias, si bien en Cataluña no había habido un pronunciamiento al respecto.

El Ministerio de Trabajo ha enviado este martes a las Delegaciones de Gobierno afectadas una recomendación para la utilización del trabajo a distancia para favorecer la seguridad de las personas trabajadoras, reducir los desplazamientos innecesarios y contribuir al normal desarrollo de los servicios y actividades económicas durante la celebración de los actos previstos.

De esta forma, se emplaza a las empresas a valorar prioritariamente la utilización del trabajo a distancia en aquellos puestos y actividades cuya naturaleza sea compatible con esta modalidad, siempre que existan las condiciones técnicas necesarias.

Se trata de la segunda visita de un Papa a España en quince años

Se trata de la segunda visita de un papa a España en quince años, lo que ha generado un gran despliegue que impactará en la movilidad de la ciudad de Madrid, donde estará del 6 al 9 de junio, con eventos destacados como la misa en la Plaza de Cibeles, una vigilia en el Estadio Santiago Bernabéu y su visita a las Cortes.

Después se desplazará a Barcelona, donde estará del 9 al 11 de junio, días en los que tiene previsto una visita a la Basílica de la Sagrada Familia y a la Abadía de Montserrat.

Se trasladará después a Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, donde entre el 11 y 12 mantendrá encuentros con migrantes y celebrará sendas misas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido a las empresas que faciliten el teletrabajo y un horario flexible de entrada y salida entre el 3 y el 9 de junio, lo que aplicará a los funcionarios municipales que puedan trabajar en remoto.

En línea con el Ayuntamiento, la patronal madrileña CEIM ha recomendado a las empresas de la ciudad que, en la medida de lo posible, también fomenten el teletrabajo para reducir los desplazamientos.

En Barcelona y Canarias, restricciones de circulación

Por otro lado, en el caso de Barcelona no se ha realizado de momento una recomendación explícita sobre el teletrabajo ya que las afectaciones a la movilidad se prevé que sean puntuales.

Pero para facilitar los desplazamientos sí que se reforzarán los servicios ferroviarios, habrá más frecuencias de metro y autobuses, y se potenciarán los accesos a Montserrat con servicios especiales de transporte.

En el archipiélago canario también se han adoptado restricciones de circulación tanto en Gran Canaria como en Tenerife, donde asimismo se han cancelado las clases en los centros educativos, tras los informe técnicos emitidos que apuntan a una movilización masiva.

Teletrabajo, voluntario para empresa y trabajador

El trabajo a distancia, regulado en España desde 2020, es voluntario y reversible tanto para la empresa como para la persona trabajadora y requiere de la firma de un acuerdo entre ambos, si bien el marco normativo permite recomendarlo puntualmente cuando las autoridades competentes pidan evitar desplazamientos o limiten la movilidad.

El teletrabajo se popularizó en el peor momento de la pandemia, cuando llegaron a trabajar desde sus domicilios el 16,2 % de los ocupados, muy por encima del 4,8 % que había en 2019, aunque después esa tasa volvió a moderarse y a cierre de 2025 se situó en el 7,9 %.