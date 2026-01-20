Singular Bank refuerza su crecimiento en fondos de inversión y banca privada

Singular Bank cerró 2025 con beneficios por primera vez desde su creación, al registrar un resultado neto positivo de 1,67 millones de euros, frente a las pérdidas de 7,13 millones del ejercicio anterior. La entidad atribuye este cambio de rumbo a la consolidación de su modelo de banca privada independiente en España, con un fuerte impulso del negocio de gestión patrimonial y fondos de inversión.

A cierre de 2025, los activos de clientes bajo gestión alcanzaron los 17.396 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 18% interanual y un volumen superior a los objetivos marcados por sus accionistas, el fondo estadounidense Warburg Pincus y Javier Marín, ex consejero delegado de Banco Santander, desde la entrada en el capital en 2020.

La entidad, nacida en enero de 2020 a partir de Self Bank, incrementó de forma significativa su rentabilidad operativa. El beneficio operativo se situó en 12,27 millones de euros, casi el triple que en 2024, cuando alcanzó los 4,55 millones. Este avance se apoyó en el fortalecimiento de su oferta de banca privada y en el crecimiento de los ingresos recurrentes ligados a la gestión de fondos y al asesoramiento financiero.

Singular Bank destaca haber reforzado su capacidad de generación de ingresos

En un contexto de normalización gradual de los tipos de interés y elevada competencia en el sector, Singular Bank destaca haber reforzado su capacidad de generación de ingresos. El margen bruto aumentó un 22%, hasta los 78,3 millones de euros, impulsado principalmente por el avance del 31% en las comisiones netas, estrechamente vinculadas al negocio de fondos de inversión y gestión patrimonial. El margen de intereses también contribuyó al crecimiento, con un incremento del 7%, apoyado en la expansión del crédito a clientes, cuya cartera creció un 19%.

Desde el punto de vista de solvencia, el banco cerró el ejercicio con una ratio del 17,52%, reforzando su posición financiera.

De cara a los próximos años, Singular Bank anticipa una mejora progresiva de la rentabilidad y un crecimiento sostenido del beneficio neto, apoyado en el desarrollo de su negocio de banca privada y en el aumento de los activos gestionados en fondos de inversión.