Softbank, propietario de Vision Fund, ganó 2.460 millones de euros entre abril y junio impulsado por Nvidia

El grupo tecnológico japonés Softbank, que gestiona Vision Fund, considerado uno de los mayores fondos de capital riesgo del sector tecnológico mundiales, anotó un beneficio neto de 421.819 millones de yenes (unos 2.460 millones de euros) entre abril y junio, primer trimestre del ejercicio fiscal japonés, gracias al buen rendimiento de sus inversiones en firmas como Nvidia, y apuntalando su regreso a la rentabilidad del pasado ejercicio.

Es la primera vez en cuatro años que el conglomerado retorna a ganancias en un primer trimestre. Entre abril y junio de 2024 anotó unas pérdidas netas de 174.281 millones de yenes (1.120 millones de euros) tras varios ejercicios en los que el deterioro de sus inversiones habían estado lastrando sus cuentas.

La facturación por ventas de Softbank aumentó un 7 % entre el cuarto y sexto mes del año, hasta 1,82 billones de yenes (10.610 millones de euros), según su informe financiero publicado este jueves, que incluye ganancias no realizadas por su multimillonaria cartera de inversiones.

Softbank señaló en el informe que las ganancias derivadas de su inversión en el fabricante de chips estadounidense Nvidia le ayudaron a compensar la pérdida de rentabilidad de su participación en la empresa de telecomunicaciones alemana T-Mobile y el gigante chino del comercio electrónico Alibaba.

Softbank gestiona Vision Fund, uno de los mayores fondos tecnológicos del mundo, que ha apostado fuerte por Nvidia

La firma propietaria del Vision Fund, considerado uno de los mayores fondos de capital riesgo del sector tecnológico mundiales, reportó unas ganancias de 486.900 millones de yenes (2.840 millones de euros) vinculadas a sus inversiones, en buena medida gracias al impacto de los 209.700 millones de yenes (1.220 millones de euros) por la revalorización de sus participaciones en Nvidia.

También influyó positivamente en sus cuentas la culminación de su operación para centralizar sus inversiones en materia de robótica bajo el paraguas de una nueva empresa matriz, Robo HD.

El conglomerado japonés también aprovechó la publicación de su informe trimestral para dar seguimiento a su asociación con la tecnológica estadounidense Open AI, creadora de la aplicación de inteligencia artificial ChatGPT, en la que invertirá 1.000 millones de dólares adicionales a los 40.000 millones ya anunciados.

«Los 1.000 millones de dólares adicionales se asignarán exclusivamente a coinversores y no afectan las obligaciones de inversión existentes» del grupo, señaló en el texto.

Como viene siendo habitual, Softbank no proporcionó una previsión de resultados para la totalidad del ejercicio, alegando la existencia de «numerosas incertidumbres que afectan a las ganancias».

Softbank anotó una ganancia neta de 1,15 billones de yenes (unos 6.710 millones de euros) en su último ejercicio, en el que retornó a la rentabilidad tras cuatro años en números rojos, y gracias a la revalorización de su cartera de inversiones.