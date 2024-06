Su Majestad la Reina y Ana Botín presiden la XVI Convocatoria “Euros de tu Nómina”, que este año reparte 700.000 euros a las ONG ganadoras

PUBLICIDAD

Su Majestad la Reina ha presidido esta mañana la entrega de premios de la XVI Convocatoria de “Euros de tu Nómina”, que se ha celebrado en la Ciudad Grupo Santander. Acompañada por la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, y ante más de 500 asistentes, se ha reconocido a las dieciséis iniciativas seleccionadas por los empleados del banco en España que recibirán fondos para llevar a cabo el proyecto seleccionado.

“Euros de tu Nómina” es una de las iniciativas más relevantes de Banco Santander para los miles de empleados implicados con las causas sociales y que apoyan a las ONG que trabajan a diario para ayudar a los colectivos más vulnerables. Esta iniciativa solidaria, cumple su decimosexta edición y lo ha hecho repartiendo cerca de 700.000 euros entre las 16 organizaciones que han sido premiadas.

Su Majestad la Reina, que un año más ha reiterado su compromiso con la celebración de Euros de tu Nómina, ha señalado: “Gracias, gracias a todos los que pensáis en los demás, a los que os ponéis en marcha para que el cambio sea real, para que una persona con síndrome de Down logre un trabajo estable, para que quien padece ELA tenga esperanza y haya investigación; más investigación, para que un joven con vulnerabilidad se sienta acogido, para que un niño con una enfermedad neurológica tenga el apoyo, para que un anciana o un anciano sienta que no está solo y que no está abandonado. Gracias. Y el segundo mensaje, también muy rápido, es de admiración y es de respeto a todas las personas que empleáis muchísima energía, muchos recursos y mucho tiempo para que todo lo que acabamos de ver sea posible”.

Ana Botín, presidenta de Banco Santander, ha agradecido la participación de la Reina y el compromiso que siempre ha demostrado con esta iniciativa y ha concretado que: “Vivimos en un contexto geopolítico muy complicado, marcado por la guerra y los conflictos bélicos que están causando tragedias de enorme magnitud y que tienen impacto en la economía mundial y especialmente en los más vulnerables. En estos tiempos que vivimos, toca más que nunca actuar con responsabilidad y solidaridad para garantizar el bienestar económico y social. Necesitamos escuchar la voz de los que nos necesitan y trabajar juntos para darles respuesta”.

Botín ha destacado que “debemos colaborar para poner en marcha proyectos sólidos y sostenibles en el tiempo que ayuden a transformar el mundo y construir un futuro mejor para todos”. Y ha apuntado a la iniciativa de “Euros de tu Nómina” como un fantástico altavoz para muchas de estas causas.

En esta edición han participado 246 asociaciones, que han presentado sus proyectos, con 30 finalistas y 16 proyectos ganadores. Los proyectos ganadores se financian gracias al Fondo “Euros de tu Nómina”, formado por las aportaciones de los empleados que participan donando una cantidad mensual a través de su nómina. Todo el dinero recaudado anualmente es igualado por el Banco. Desde que se puso en marcha este programa se han repartido más de 6 millones de euros entre los 137 proyectos ganadores y se ha logrado ayudar a cerca de 650.000 personas.

Como novedad de esta edición, y con la intención de dotar de fondos no sólo a grandes proyectos, sino también dar viabilidad a los medianos y pequeños, en cada una de las cuatro categorías de la convocatoria habrá cuatro ganadoras, tres de las cuales recibirán 48.487 euros y una de ellas 28.487 euros.

Proyectos ganadores

Los premiados han sido seleccionados atendiendo a cuatro categorías: Discapacidad, Inclusión Social, Salud y Cooperación Internacional.

En la categoría de Discapacidad han recibido el premio la Asociación DalecandEla, cuyo proyecto ganador apoyará la investigación de nuevas metodologías o tratamientos para el 60% de los casos de ELA familiar y un elevado porcentaje de casos de ELA esporádico; Fundación Querer, a través de su proyecto El cole de Celia y Pepe, terapias innovadoras para niños con enfermedades raras y trastornos neurológicos, busca desarrollar terapias innovadoras para niños afectados para favorecer su desarrollo e integración; Federación Down Galicia, cuyo proyecto, Una escuela para tod@s, se enfocará en promover y facilitar la inclusión escolar de los alumnos con discapacidad intelectual en la escuela ordinaria; y Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo y otras enfermedades neurológicas (ADEMTO) centrados en la creación, mediante la impresión 3D, de productos individualizados adaptados a la anatomía y necesidades específicas de cada paciente que permitirán mejorar su movilidad, su autonomía y su calidad de vida.

En el área de Inclusión Social han sido seleccionadas la Fundación AsinDown, que va a poner en marcha un centro de formación en hostelería y turismo para personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual donde las empresas e instituciones pueden celebrar sus eventos y reuniones; Obra Social San Juan de Dios, cuyo proyecto, Futur&Co, busca contribuir a que los jóvenes sin hogar puedan convertirse en personas autónomas y emanciparse con los apoyos necesarios: formación, trabajo y vivienda; Acción Familiar , con el proyecto Contigo lo consigo, es apoyar y acompañar a 120 menores de edad que, debido a sus circunstancias sociofamiliares, se encuentran bajo tutela en Centros de Protección a la Infancia de la Comunidad de Madrid; y Fundación Hay Salida busca que todas las mujeres de su residencia, en situación de vulnerabilidad, estén preparadas para recuperar su total autonomía y reinsertarse en la sociedad.

En Salud, las organizaciones premiadas son: Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Ourense (AFAOR) con los fondos recibidos van a acondicionar un nuevo centro ocupacional en Ourense en el que van a crear unidades terapéuticas para la atención de enfermos de Alzheimer y personas afectadas por otras patologías neurodegenerativas afines; Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA), el objetivo de su proyecto es facilitar a quienes sufren esta enfermedad una atención respiratoria multidisciplinar mediante servicios de fisioterapia y/o logopedia y técnicas de soporte ventilatorio; Médicos del Mundo, en esta ocasión desarrollan su actividad en Melilla y buscan espacios libres de violencia para los niños, sobre todo en el ámbito educativo; y la Asociación de familias de niños con cáncer del Principado de Asturias, que con su programa, Lo que nos queda por Vivir, buscan prestar apoyo a los supervivientes de cáncer infantil.

En la categoría de Cooperación Internacional se ha premiado a la Asociación Harambee, que a través de Forfait Mama quiere fomentar la atención a las mujeres embarazadas y sus bebés reduciendo la mortalidad maternal y neonatal en la República Democrática del Congo; Rafiki África organiza un plan de Microcréditos agroganaderos para mujeres en Kenziga, Uganda; Fundación África Directo lucha contra el cáncer de piel en las personas con albinismo e introduce servicios dermatológicos regulares en 14 distritos malauíes y refuerza la sensibilización y formación; Fundacion Dilaya pondrá en marcha un centro de salud nutricional infantil en Kenia.

Cada año las ONG ganadoras se incorporan a la red solidaria Santander, formada por más de 150 ONG con las que el banco colabora, entre otras, con iniciativas de voluntariado y en especial con voluntariado probono, en el que los empleados ponen su conocimiento a disposición de las ONG.

Además, durante el evento también se han reconocido tres proyectos ganadores de los Premios Santander Ayuda de la Fundación Banco Santander por su contribución en la lucha contra la pobreza en la infancia y la adolescencia en España. Estos proyectos -Intervención psicosocial con infancia vulnerable de la Asociación Ciudad Joven, Futuro, música de la Asociación Norai e Inclusión social de menores en situación de pobreza de la Asociación Nuevo Futuro- ofrecen un acompañamiento integral a niños y adolescentes para que la situación económica en la que viven no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan tener oportunidades de un futuro mejor.

Inversión social para apoyar a la comunidad

Banco Santander mantiene su compromiso con el progreso de las personas y de la sociedad a través del respaldo de centenares de proyectos sociales en todos los países en los que está presente, impactando de forma clara en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

En 2023, el Grupo Santander destinó 174 millones de euros, 105 en apoyo a la educación superior, la empleabilidad y el emprendimiento y 69 a otras iniciativas locales de apoyo a la comunidad que han ayudado a más de 2,2 millones de personas. En España, la entidad destinó 13 millones de euros a estos fines dirigidos a los colectivos más vulnerables o en riesgo de exclusión social. A este apoyo económico se suman las 83.000 horas de voluntariado dedicadas por más de 27.000 empleados de Santander para ayudar a colectivos como personas con discapacidad, mayores que sufren soledad, o facilitar formación a los que más lo necesitan.

Durante este año, la educación financiera constituyó un pilar estratégico. En España, más de 440 voluntarios del banco participaron como formadores en los talleres de educación financiera gratuitos que se imparten a través de los programas ‘Finanzas para Mortales’; ‘Tus Finanzas, tu Futuro’, impulsado desde la AEB o ‘Educación Financiera en las Escuelas de Cataluña’, promovido por el Instituto de Estudios Financieros.

También siguió siendo una prioridad la prevención del abandono escolar prematuro y el fomento de las aptitudes laborales de las personas con discapacidad, las mujeres, los niños con dificultades y otros colectivos vulnerables. Cada filial desarrolla su propio programa en función de las necesidades locales. En España, pusimos en marcha varios programas para reforzar las competencias digitales de las niñas en zonas desfavorecidas, las personas mayores y otros grupos vulnerables.

Además, Santander, a través de Santander Universidades, ha ayudado a más de 33.000 personas en España con becas, formación para la empleabilidad y programas de emprendimiento. Y a través de la Fundación Universia se ha apoyado a más de 1.500 estudiantes con discapacidad.