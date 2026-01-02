Tikehau Capital ve a Europa como eje clave de inversión de cara a 2026

La gestora francesa Tikehau Capital ha situado a Europa en el centro del debate inversor para 2026. La firma considera que el proyecto europeo ha demostrado históricamente su capacidad de avanzar en contextos de crisis y sostiene que el escenario actual no será una excepción. Así lo ha señalado Thomas Friedberger, director general adjunto y co-director de inversiones de la entidad, en un artículo publicado en el perfil de la gestora en Finect.

“Nunca el concepto de soberanía europea había tenido tanta relevancia como ahora”, subraya Friedberger, quien destaca que esta tendencia no solo se mantiene, sino que se está intensificando. Frente a los discursos que ponen el foco en las debilidades estructurales del continente, el directivo asegura que Europa sigue ofreciendo un potencial de inversión relevante y atractivo.

Desde la perspectiva de Tikehau Capital, dos factores determinantes para despejar los principales obstáculos al crecimiento europeo. Por un lado, las decisiones adoptadas por Alemania en materia de reactivación presupuestaria y, por otro, la finalización del proceso de saneamiento del sistema bancario en el sur de Europa. Ambos elementos, según la gestora, han eliminado frenos históricos que lastraban la expansión económica de la región y refuerzan el atractivo de Europa como destino de inversión a medio plazo.