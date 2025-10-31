Unicaja nombra a Ramón Senosiaín nuevo director de Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión

Unicaja Banco ha dado un paso clave en la reorganización de su área de banca privada con el nombramiento de Ramón Senosiaín como nuevo director de Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión, en sustitución de Javier López de Heredia, quien pasará ahora a depender directamente de Senosiaín.

El nuevo responsable llega procedente de UBS, donde ha desarrollado una extensa carrera de casi 25 años. Entre 2001 y 2023, trabajó en Credit Suisse, y tras la integración de la entidad suiza en UBS, continuó en la firma hasta 2025 como responsable de Asesoramiento y Ventas en la sucursal española. En su nuevo cargo, reportará a Luis Colorado, director de Banca Minorista y Digital de Unicaja.

La reestructuración incluye también la creación de dos nuevas divisiones: una de Desarrollo de Negocio, que quedará bajo la dirección de Javier López de Heredia, y otra de Planificación Patrimonial y Financiera, liderada por Miguel Solbes, fichado recientemente desde Singular Bank y con experiencia previa en UBS y Garrigues.

Estas incorporaciones refuerzan la apuesta estratégica de Unicaja por potenciar su negocio de banca privada, tras el lanzamiento de su marca Unicaja Banca Privada, dirigida a clientes con patrimonios superiores a 500.000 euros. Con esta integración, el banco absorbió los servicios que antes se ofrecían a través de su filial Unicorp.

Actualmente, Unicaja gestiona 15.000 millones de euros en activos de banca privada, de los cuales 3.000 millones proceden de Unicorp. El objetivo es aumentar estos volúmenes un 20% en los próximos tres años, en línea con su plan estratégico 2025-2027. Si se suman las áreas de banca privada y banca personal, el grupo alcanza 40.000 millones de euros bajo gestión, con la meta de elevar esa cifra hasta los 48.000 millones.