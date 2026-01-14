Value Tree refuerza ficha a Ivan Nyssen

La gestora independiente española Value Tree ha anunciado el fichaje de Ivan Nyssen como nuevo gestor de activos, un movimiento con el que fortalece su área de inversión. Se trata de un profesional con una dilatada trayectoria en la industria y un reconocimiento consolidado a nivel internacional.

Nyssen acumula más de 35 años de experiencia en la gestión de activos financieros y ha desarrollado su carrera en diferentes centros financieros europeos. A lo largo de este periodo ha trabajado en firmas como Lehman Brothers y CapitalatWork, entidad en la que llegó a ser accionista de referencia, consejero delegado y director de inversiones, con responsabilidad sobre un volumen de activos que alcanzó los 10.000 millones de euros.

El gestor se conoce por su etapa al frente de la SICAV Contrarian Equities at Work, que llegó a administrar cerca de 3.000 millones de euros. Asimismo, fue fundador y responsable de The Blue Global Fund, una SICAV de perfil mixto que alcanzó un patrimonio de aproximadamente 500 millones de euros.

Su filosofía de inversión se basa en un análisis exhaustivo del valor de las compañías y en una selección disciplinada de activos. Este enfoque le ha permitido construir un historial de resultados consistente y de largo plazo dentro del ámbito de la gestión value.