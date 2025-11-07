«VERA, UNA HISTORIA DE AMOR» Y «CUANDO EL VIENTO HABLE»

Avalado por el Premio Primavera 2019 y con el respaldo incondicional

de los lectores que le han llevado a vender decenas de miles

de ejemplares con sus últimas novelas, Juan del Val vuelve a dirigir

su mirada hacia ese universo femenino que tanto le fascina, aquel

en el que las mujeres se emancipan a través del deseo y donde, lejos

de ser meras figuras decorativas y testimoniales, se convierten en el

verdadero motor, emocional y simbólico, de sus vidas.

Vera, una historia de amor reúne en sus páginas muchas de las características literarias

que ya conocemos de Juan del Val por sus anteriores novelas y que le han

convertido en un autor de éxito: la libertad, la honradez, la búsqueda de la autenticidad.

Del Val no pretende idealizar a la mujer; tampoco la victimiza. La muestra,

sencillamente, tal como es, en su complejidad, con todas sus contradicciones y

toda su fuerza interior.

Con una prosa aparentemente sencilla y un lenguaje coloquial, escrito en tercera

persona, Juan del Val vuelve a demostrar que lo importante en su narrativa

no son los hechos, sino cómo se viven. Su honradez narrativa se reviste así de un

dramatismo emocional que le permite ahondar en la verdad de lo cotidiano sin

recurrir a artificios formales.

Sofía nace en el otoño de 1939, tras una tragedia familiar, y crece rodeada de secretos

en la Galicia rural de la posguerra. Sus abuelos paternos la crían bajo una

estricta vigilancia, mientras su padre, un bibliotecario que vive oculto en las sombras,

le alimenta la imaginación con historias fantásticas.

Ella no entiende de qué la esconde su familia ni quién es esa niña que se le

aparece como una alucinación. Tras ser ingresada en el Hospital Real de Santiago,

encuentra refugio en Julia, su primera gran amiga. Allí, los pasillos clandestinos y

los rastros de un pasado enterrado emergen para desvelar nuevos misterios. ¿Qué

pretende ese joven de ojos verdes que ha irrumpido en su vida y parece tener tantas

respuestas?

Esta novela explora el poder de la imaginación frente al horror, y el amor como

última esperanza. Porque, incluso en los momentos más sombríos, una gran historia

puede salvarnos la vida.