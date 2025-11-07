«VERA, UNA HISTORIA DE AMOR» Y «CUANDO EL VIENTO HABLE»

Avalado por el Premio Primavera 2019 y con el respaldo incondicional
de los lectores que le han llevado a vender decenas de miles
de ejemplares con sus últimas novelas, Juan del Val vuelve a dirigir
su mirada hacia ese universo femenino que tanto le fascina, aquel
en el que las mujeres se emancipan a través del deseo y donde, lejos
de ser meras figuras decorativas y testimoniales, se convierten en el
verdadero motor, emocional y simbólico, de sus vidas.
Vera, una historia de amor reúne en sus páginas muchas de las características literarias
que ya conocemos de Juan del Val por sus anteriores novelas y que le han
convertido en un autor de éxito: la libertad, la honradez, la búsqueda de la autenticidad.
Del Val no pretende idealizar a la mujer; tampoco la victimiza. La muestra,
sencillamente, tal como es, en su complejidad, con todas sus contradicciones y
toda su fuerza interior.
Con una prosa aparentemente sencilla y un lenguaje coloquial, escrito en tercera
persona, Juan del Val vuelve a demostrar que lo importante en su narrativa
no son los hechos, sino cómo se viven. Su honradez narrativa se reviste así de un
dramatismo emocional que le permite ahondar en la verdad de lo cotidiano sin
recurrir a artificios formales.
Sofía nace en el otoño de 1939, tras una tragedia familiar, y crece rodeada de secretos
en la Galicia rural de la posguerra. Sus abuelos paternos la crían bajo una
estricta vigilancia, mientras su padre, un bibliotecario que vive oculto en las sombras,
le alimenta la imaginación con historias fantásticas.
Ella no entiende de qué la esconde su familia ni quién es esa niña que se le
aparece como una alucinación. Tras ser ingresada en el Hospital Real de Santiago,
encuentra refugio en Julia, su primera gran amiga. Allí, los pasillos clandestinos y
los rastros de un pasado enterrado emergen para desvelar nuevos misterios. ¿Qué
pretende ese joven de ojos verdes que ha irrumpido en su vida y parece tener tantas
respuestas?
Esta novela explora el poder de la imaginación frente al horror, y el amor como
última esperanza. Porque, incluso en los momentos más sombríos, una gran historia
puede salvarnos la vida.