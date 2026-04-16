WisdomTree ha anunciado el lanzamiento del WisdomTree True Emerging Markets UCITS ETF (WEM), un nuevo fondo cotizado que propone una exposición más selectiva a los mercados emergentes, basada en el nivel de desarrollo económico y la madurez de sus mercados de capitales.
El ETF replica el índice WisdomTree True Emerging Markets UCITS Index y presenta una comisión total (TER) del 0,25%. El producto ya cotiza en Börse Xetra, Borsa Italiana, Euronext Paris y SIX Swiss Exchange, mientras que su llegada a la Bolsa de Londres está prevista para el 16 de abril de 2026.
A diferencia de los índices tradicionales, que suelen concentrar gran parte de la exposición en economías de mayor tamaño y desarrollo relativo, este nuevo índice aplica un enfoque propio basado en distintos indicadores macroeconómicos y financieros. El objetivo es identificar países que aún presentan un perfil claro de crecimiento estructural.
Como parte de esta estrategia, el ETF excluye mercados como China, Corea del Sur y Taiwán, habituales en los índices convencionales, para evitar una excesiva concentración en economías que ya muestran características más cercanas a mercados desarrollados en términos de capitalización y estructura financiera.