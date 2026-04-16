WisdomTree lanza un ETF que redefine la inversión en mercados emergentes

WisdomTree ha anunciado el lanzamiento del WisdomTree True Emerging Markets UCITS ETF (WEM), un nuevo fondo cotizado que propone una exposición más selectiva a los mercados emergentes, basada en el nivel de desarrollo económico y la madurez de sus mercados de capitales.

El ETF replica el índice WisdomTree True Emerging Markets UCITS Index y presenta una comisión total (TER) del 0,25%. El producto ya cotiza en Börse Xetra, Borsa Italiana, Euronext Paris y SIX Swiss Exchange, mientras que su llegada a la Bolsa de Londres está prevista para el 16 de abril de 2026.

A diferencia de los índices tradicionales, que suelen concentrar gran parte de la exposición en economías de mayor tamaño y desarrollo relativo, este nuevo índice aplica un enfoque propio basado en distintos indicadores macroeconómicos y financieros. El objetivo es identificar países que aún presentan un perfil claro de crecimiento estructural.

Como parte de esta estrategia, el ETF excluye mercados como China, Corea del Sur y Taiwán, habituales en los índices convencionales, para evitar una excesiva concentración en economías que ya muestran características más cercanas a mercados desarrollados en términos de capitalización y estructura financiera.