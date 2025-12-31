Correos recoge las cartas para los Reyes Magos en ASPACE Granada y comparte la ilusión de la Navidad

Correos ha vuelto a llenar de magia la Navidad con una iniciativa solidaria que acerca la tradición de escribir a los Reyes Magos a quienes más ilusión ponen en estas fechas. La compañía ha visitado ASPACE Granada (Asociación de Atención a Personas con Parálisis Cerebral) para recoger personalmente las cartas y compartir momentos únicos con las personas usuarias.

La acción, impulsada por el personal voluntario de Correos de oficinas y unidades de distribución de la provincia, se ha repetido en ediciones anteriores con gran acogida y busca mantener viva la ilusión en estas fechas tan especiales.

Durante la visita, además de recoger las cartas, se compartieron momentos entrañables y se entregaron pequeños detalles a las personas usuarias, reforzando el espíritu solidario y la alegría propia de la Navidad.

Estas iniciativas se desarrollan gracias a la implicación voluntaria del personal de Correos, que en distintos puntos del país se organiza para llevar la ilusión navideña a centros donde la sensibilidad y la cercanía son especialmente importantes. En muchos casos, los trabajadores y las trabajadoras se caracterizan como carteras o pajes reales para hacer la experiencia aún más especial.

Con más de tres siglos de historia, Correos se mantiene como el operador logístico de referencia en Navidad, no solo por su papel en la entrega de millones de envíos, sino también por acciones que transmiten cercanía y solidaridad.