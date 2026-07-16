Caja Rural Zamora lamenta su «exclusión» de la Cámara de Comercio y la del sector lácteo de Eilza

Juanma de Saá / ICAL

El director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, recalcó hoy que “las buenas palabras tienen que acompañar a los hechos” y que “no se puede decir unas cosas y hacer otras”, en relación con la ausencia de la cooperativa de crédito de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora.

“Las palabras tienen que acompañar a los hechos o los hechos tienen que corroborar y acompañar a las palabras. Hay que recordar que, desde hace cuatro años, las relaciones institucionales entre Caja Rural de Zamora y la Cámara de Comercio, presidida por Enrique Oliveira, la CEOE-Cepyme y Azeco están rotas”, aseguró.

“Nosotros fuimos excluidos de la Cámara de Comercio. Éramos representantes camerales de la Caja Rural por lo que representa la Caja, por CEOE, y fuimos excluidos. Ya no se nos nombró y, por lo tanto, se nos excluyó de la Cámara de Comercio”, insistió.

Narciso Prieto hizo estas declaraciones en la sede central de la Caja, en una comparecencia ante los medios de comunicación, tras la presentación del proyecto de Actividades Sociales de Navegación de 2026.

Azehos

“Nosotros tuvimos que dimitir de la Presidencia de Zamora 10 porque quisieron echar a los queseros de Eilza de la sede de Zamora 10. Hay actas que lo corroboran. Quiero recordar que Azehos fue expulsada de Zamora 10. Se marcharon antes de expulsarlos pero fueron expulsados”, indicó.

“Por todo lo que ha acontecido en estos cuatro años, no ha sido una buena vecindad, Incluso ha habido comportamientos financieros amorales. Todos los empresarios de Zamora saben lo que ha pasado aquí en los últimos años. Es evidente que esta no es la mejor situación, ni para Zamora ni para los empresarios de Zamora, pero podemos estar otros 50 años, eso es evidente. Porque la vida sigue y cada uno lleva su camino y toma sus decisiones”, anotó.

El director de Comunicación de la Caja, quien consideró que “hace falta un poco más de humildad y menos soberbia”, reiteró que “no se pueden hacer proclamas y dar la sensación de que Caja Rural no quiere colaborar, cuando es sabido que la Caja está absolutamente comprometida con Zamora en todo lo que acontece desde hace ya muchos años”.

Po último, Narciso Prieto consideró que Caja Rural “no se merece el comportamiento institucional que se ha tenido con ella” y concluyó: “Cada uno tiene que ser responsable de los actos que hace, tiene que asumirlos y no lanzar ningún tipo de sospechas”.