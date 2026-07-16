El Ayuntamiento de Valladolid modificará el PGOU para agilizar la instalación de Gotion

ICAL

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, confió hoy en poder aprobar en el Pleno municipal ordinario del próximo 27 de julio la modificación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para facilitar la implantación de la planta de reciclaje de baterías y otra de cátodos de la empresa Gotion en la zona de Palomares de la ciudad. Para ello, subrayó, es necesario contar antes de esa fecha con los informes correspondientes de la Dirección General de Carreteras del Estado y el informe ambiental de la Junta de Castilla y León. Una vez realizada la aprobación en el Pleno, faltaría la aprobación definitiva del PGOU por parte de la administración autonómica.

Una previsión que ayer trasladó Carnero a una delegación Gotion High Tech, que estuvo encabezada por su directora para el sur de Europa, You Lu, para avanzar en la puesta a disposición a la empresa china de las 76 hectáreas donde se implantará la fábrica

La reunión, que tuvo lugar en el Ayuntamiento y que contó con la presencia del viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta, Carlos Martín Tobalina, también sirvió para abordar otros aspectos más allá de los urbanísticos como los accesos a la planta, la energía, el agua y otro tipo de tramitaciones de cara a una futura disposición de suelo para ampliaciones. “Necesitamos una colaboración conjunta y simultánea entre todas las administraciones para ahorrar muchísimos plazos y tiempos. Una colaboración sucesiva alargaría todo, algo que no desea la compañía ni las administraciones”, aseveró el alcalde. No en vano, consideró que es un tema de “responsabilidad”.

Es por ello que valoró, según recogió la Agencia Ical, la importancia de su propuesta de crear un grupo de trabajo conjunto entre todas las administraciones implicadas para agilizar la tramitación del proyecto. En ese sentido, apuntó que la Junta ya ha elegido a los interlocutores y que está a la espera de conocer los nombres de la Administración General del Estado. “Hay una disposición total y absoluta por parte de Gotion y las administraciones autonómica y central, conscientes de la complejidad de un proyecto clave para Valladolid, Castilla y León y España”, añadió. Por ejemplo, citó la declaración por parte de la Junta como Proyecto Industrial Prioritario.

El alcalde destacó que su intención es acometer la aprobación inicial del PGOU “cuanto antes” y “más pronto que tarde”, por lo que se mostró esperanzado en contar en los “próximos días” con los informes de Carreteras del Estado y de impacto ambiental de la Junta para avanzar de una “manera clara y definitiva” de un proyecto que contempla la inversión de 940 millones de euros destinados a la construcción de dos plantas, una destinada al reciclado de baterías y a recuperación de la denominada ‘black mass’, un concentrado de materiales valiosos que contiene litio, níquel, cobalto, manganeso y otros minerales estratégicos, y otra, especializada en la fabricación de cátodos. La previsión que maneja Gotion es que se cree un millar el número de empleos con el funcionamiento de ambas fábricas.

Jesús Julio Carnero calificó la visita de la delegación de Gotion de “muy positiva” y “muy favorable”, además de la cordialidad que reinó entre todas las partes. También aprovechó el encuentro para agradecer a Gotion su apuesta por una ciudad “comprometida” con la automoción como Valladolid.

Además, la responsable de la empresa china le trasladó en avanzar en el trabajo y atender las distintas necesidades que surgirán “a lo largo del camino” y que habrá que “allanar”. La delegación de la compañía comentó que habían dado paso para constituir los correspondientes avales, una vez aprobada la ayuda pública de 140 millones de euros, procedente del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado. “Es la mejor de las noticias, en aras de seguir avanzando en el proceso”, reconoció.

La primera reunión de ayer tendrá continuidad con otros encuentros telemáticos, que serán más técnicos. El alcalde puso el acento en el tema de la energía, sobre todo de cara a posibles ampliaciones de las empresas, que requerirá el concurso de Red Eléctrica (REE).