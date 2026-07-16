Víctor Caramanzana, reelegido por unanimidad presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid

ICAL

El reelegido presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana, apostó hoy por la unión de las administraciones y las empresas para convertir a Valladolid en la “capital económica del noroeste de España”. “Somos una ciudad mediana pero queremos ser un nodo y no una periferia, con infraestructuras e inversiones de empresas que vengan de otras partes del mundo”, sentenció.

Tras la sesión del Pleno Constituyente de la Cámara de Comercio, Industria, y Servicios de Valladolid y en presencia del consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, abogó por mirar al futuro y ver cómo será la capital y la provincia en los próximos diez años. “Vemos que el mundo se divide en bloques con la geopolítica actual y, al acabar la globalización en la que estábamos muy cómodos, ha venido una ola que ha dejado un barro tremendo y empiezan a competir estados contra estados; incluso comunidades y ciudades”, aseveró. De ahí que expresara su deseo de que Valladolid diera el paso necesario.

Caramanzana reclamó, según recogió la Agencia Ical, una unión de las administraciones como Junta, Ayuntamiento de la capital y Diputación Provincial para no solo contar con la mejor formación de los futuros trabajadores que ahora estudian en las universidades y la Formación Profesional sino también para “retener y fidelizar” el talento que necesitan las empresas. De esta manera, a su juicio, se logrará que esa persona cuente con el “ecosistema” necesario para que se desarrolle desde el punto profesional y así evitar que se marche a otros territorios.

De cara a los cuatro próximos años, subrayó que habrá una línea continuista. “Lo que funciona bien es mejor no cambiarlo”, sentenció. Reiteró que la institución cameral seguirá con la apuesta “muy importante” a las pymes y las micropymes, por que son el tejido empresarial de la provincial, sin olvidar el apoyo a las grandes empresas e industrias. Pero también se reforzará todas las acciones dirigidas a mejorar la competitividad, internacionalización y digitalización de las empresas.

Tras ser elegido por unanimidad, agradeció la confianza que han depositado en él los 36 plenarios de la Cámara de Valladolid así como el respaldo que recibió el comité ejecutivo, por su labor realizada en el anterior mandato. “Es un Pleno muy potente porque tiene un abanico de sectores que representa a todos sino también cuenta con muchas empresas asentadas en distintos municipios de la provincia”, añadió. En este sentido, recordó que las cifras hablan por sí solas ya que estas 36 empresas suponen el 75 por ciento del PIB provincial, con una facturación que ronda los 16.000 millones de euros. “A la Cámara venimos con la camiseta de las empresas. Es importante destacarlo porque la empresa no solo es el accionista, los accionistas y sus CEOs y sus trabajadores o la última persona que está allí. Es todo en conjunto, todo el equipo de valor que está alrededor de las empresas y eso es lo que defendemos desde la Cámara”, apuntó.

Junto a Caramanzana, le acompañarán como vicepresidentes Francisco Javier Labarga y Felix Cano, como tesorero Jorge Valentín-Gamazo y como vocales Rebeca Bezos, Carlos Madgaleno, Julián Picapiedra, María del Carmen San Martín y Jesús Ángel Zarzuela.