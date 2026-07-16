Ayala ve en la industria y la cultura las claves para el desarrollo económico de Burgos

N.M.J. / ICAL

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, reconoció este jueves, durante la celebración del Debate del Estado de la Ciudad que 2026 ha sido el año “más duro” en lo político, aunque también se mostró “satisfecha” por el avance logrado en las “infraestructuras necesarias para Burgos”. En este punto, matizó el avance en todo lo que dependía de este Ayuntamiento, porque también lamentó que a nivel nacional, el Gobierno esté dejando a muchas infraestructuras clave para Burgos “colgadas”.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Burgos acogió hoy la celebración del Debate del Estado de la Ciudad, donde la regidora burgalesa realizó un pequeño balance al contexto político nacional, regional y local, así como la situación actual en la que se encuentra la ciudad.

Comenzó su intervención cargando contra el Gobierno de Pedro Sánchez, y recordó que hoy tiene “más imputados que diputados”, haciendo referencia a los diferentes casos judiciales abiertos y que afectan a su mujer, su hermano y a otros miembros del partido, incluido el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. “Mientras asistimos a este dantesco espectáculo, no hay presupuestos y el país lleva paralizado desde 2022”, dijo Ayala, que señaló que el único objetivo del Gobierno nacional es la “resistencia y llegar a mañana sin salir del Ejecutivo”.

En este punto, criticó que mientras en el Gobierno nacional se da esta situación, las infraestructuras que necesita la ciudad de Burgos están “colgadas”. Hizo referencia así al Tren Directo Burgos-Aranda de Duero-Madrid, así como a las autovías pendientes en la provincia o la espera de noticias sobre la “potencia eléctrica”.

Contexto autonómico y local

Frente a esta situación nacional, Ayala puso en valor el trabajo realizado en la Junta de Castilla y León. “Lo que tiene el Gobierno autonómico con Burgos es diametralmente opuesto a lo que pasa en el Gobierno central”, dijo, a la vez que señaló que el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco invierta cada año 1,2 millones de euros en proyectos de Burgos “acompañándonos en nuestras obras, fiándose de lo que decidimos”, indicó.

“Esa es la diferencia entre un gobierno nacional que cumple y un gobierno que solo está a la resistencia”, aseveró.

A nivel local, la alcaldesa de Burgos explicó que, tras la ruptura con Vox “sin que se produjera ni el más mínimo incumplimiento del pacto de Gobierno sellado en 2023”, este ha sido un año “complicado”. “La minoría en la que se encuentra el equipo de gobierno hace que todo sea mucho más difícil de gestionar. En este momento hay once personas dedicadas a gestionar y 16 dedicadas a bloquear”, lamentó. Cargó así contra la oposición, tanto PSOE como Vox, a los que acusó de tener solo un objetivo: “ahogar el trabajo que desarrolla este equipo de Gobierno”.

Frente a esto, quiso ofrecer a los burgaleses los datos de lo realizado estos años, estando en minoría. “Somos un equipo que trabaja por la ciudad, solventando las dificultades que se va encontrando, sin complejo y con propósito”, añadió.

“Pese a la minoría, problemas de gestión, el incendio de las cocheras, el parón financiero que ha supuesto el momento de refinanciación de los consorcios, la ciudad avanza, porque este equipo de Gobierno cuando surgen problemas, busca soluciones”, agregó la burgalesa.

Destacó además que los datos económicos de la ciudad “siguen mejorando”, y subrayó que los datos de paro se sitúan en torno al siete por ciento, con un sector industrial “que sigue comportándose de forma muy positiva, un tejido exportador robusto y una logística al alza”.

Quiso dedicar un apartado a las infraestructuras de la ciudad, y manifestó su “satisfacción” por poder contar a los burgaleses cómo la ciudad ha avanzado y “por fin florece en forma de infraestructuras”. Destacó así la “inversión histórica” que ha hecho su equipo de Gobierno, y recordó que si el año pasado se hablaron de 41 millones de euros en todos los barrios, finalmente han sido cerca de 60 millones los que se han invertido o están invirtiéndose en estos momentos.

Aprovechó también para anunciar que, a partir del 1 de agosto, se podrá visitar la fortaleza del Castillo de Burgos, y recordó que este proyecto fue impulsado por la que en su momento era concejala de Cultura, Rosario Pérez.

Industria y cultura

La alcaldesa de Burgos no quiso olvidarse de dos de las áreas que considera “más importantes” en esta ciudad, como son la industria y la cultura. Con respecto a la primera, recordó que es el “corazón que alimenta la economía y los datos de prosperidad de la economía burgalesa”, y enumeró algunos de los proyectos llevados a cabo en este periodo, así como los datos de visitantes y de impacto.

Con respecto a la cultura, lamentó que Burgos no pasase el corte para ser Capital Europea de la Cultura en 2031, pero puso en valor el trabajo realizado y la imagen de “ciudad unida” que se trasladó con este proyecto común. Dentro de las actividades que acoge la ciudad, y haciendo alusión a una de las más recientes, Ayala destacó que el Zurbarán Rock contó con la asistencia de 30.000 personas, y recordó que este año la aportación municipal ha sido de 150.000 euros, un 50 por ciento más que en la anterior edición. Con respecto a la Semana Santa, celebró que cada vez genera más interés entre el turismo, llegando este 2026 a la cifra de 50.900 visitantes. Asimismo, explicó que la hoja de ruta para la declaración de este evento de Interés Turístico Internacional “avanza y estamos en los últimos pasos”.

Resaltó también la labor de ProBurgos y la actividad registrada en el Fórum Evolución, a la vez que anunció que a finales de año se convertirá en el Palacio de Exposiciones y Congresos, ya que contará con un “gran espacio expositivo”.