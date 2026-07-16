CEOE Valladolid y Fundación Eusebio Sacristán impulsan el empleo y la formación

ICAL

CEOE Valladolid y la Fundación Eusebio Sacristán firmaron hoy un convenio de colaboración para reforzar la relación entre ambas organizaciones y facilitar que las empresas de la provincia conozcan e impulsen los proyectos que desarrolla la entidad en ámbitos como la inclusión, el empleo, el deporte, la formación y la responsabilidad social.

El acuerdo se rubricó tras la reunión ordinaria de la Junta Directiva de CEOE Valladolid, celebrada en el Albergue del Pinar, sede de la Fundación Eusebio Sacristán. La jornada permitió a los representantes de la patronal conocer las instalaciones de la entidad y su actividad en materia de deporte, formación y empleo.

El convenio, suscrito por el presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, y el patrono fundador de la Fundación, Eusebio Sacristán, establece un marco de colaboración para acercar la actividad de la entidad al tejido empresarial y generar nuevas oportunidades de cooperación entre ambas organizaciones. En este contexto, las empresas asociadas a la patronal podrán conocer las distintas iniciativas de la Fundación y las fórmulas de participación adaptadas a las necesidades de cada organización.

Entre las líneas de colaboración figuran programas de formación y desarrollo de equipos, actividades de conciliación, voluntariado corporativo, deporte inclusivo, envejecimiento activo, integración laboral de personas con discapacidad, proyectos relacionados con la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial, así como iniciativas impulsadas junto a la Universidad de Valladolid, entre ellas la Cátedra Eusebio Sacristán. Además, la Fundación ofrecerá asesoramiento a las empresas que necesiten tramitar el certificado de excepcionalidad previsto en la normativa sobre inclusión laboral de personas con discapacidad.

Carlos Magdaleno destacó que las empresas «desempeñan un papel esencial en el desarrollo» de la provincia y señaló que este acuerdo pretende crear espacios que permitan al tejido empresarial conocer organizaciones de referencia y descubrir nuevas formas de colaboración en proyectos que aportan valor al territorio.

Por su parte, Eusebio Sacristán subrayó que el apoyo de las empresas es «importante e imprescindible» para sacar adelante iniciativas dirigidas a mejorar el bienestar de las personas y generar oportunidades para quienes encuentran mayores dificultades.

En virtud del convenio, la Fundación elaborará materiales divulgativos sobre su actividad y prestará asesoramiento personalizado a las empresas interesadas, mientras que CEOE Valladolid difundirá entre sus asociados los programas de la entidad, facilitará el contacto entre ambas organizaciones, promoverá encuentros con el tejido empresarial y realizará el seguimiento de las actuaciones que se desarrollen en el marco de esta colaboración.