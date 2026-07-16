El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, presenta el programa de actuaciones que desarrollará por su departamento en la XII legislatura.

Pino exigirá una PAC que prime la despoblación y la dispersión territorial

ICAL

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, aseguró que Castilla y León defenderá ante el Gobierno y Bruselas de forma “firme, inflexible y constructiva” una nueva PAC que cuente con una presupuesto “fuerte y suficiente” y que priorice al agricultor y ganadero profesional. Rechazó el consejero “de forma categórica” cualquier propuesta orientada a “recortar los fondos destinados al Primer y Segundo Pilar de la PAC en el próximo Marco Financiero Plurianual” y reclamó además “la incorporación obligatoria de una nueva variable demográfica que prime el criterio de la despoblación y la dispersión territorial.

”Exigiremos formalmente que los criterios de reparto incorporen una nueva variable demográfica que prime y pondere el factor de la despoblación y la dispersión territorial, compensando el sobrecoste de mantener la actividad en zonas en riesgo demográfico», dijo.

Pino trasladó además, en su comparecencia en las Cortes para desgranar el programa de su departamento para los próximos cuatro año, que el nuevo marco debe dotar al sector de “estabilidad normativa” y acometer una “simplificación burocrática radical”, como recoge Ical.

Además, anunció que rechazarán el endurecimiento los mecanismos de capping (límite en los pagos) y degresividad. “El tamaño eficiente no debe ser castigado por razones ideológicas”, dijo. Junto a estas cuatro líneas, también indicó que exigirán el blindaje de las ayudas asociadas para sectores estratégicos como el vacuno, ovino y caprino.

Directrices de actuación

Joaquín Antonio Pino repasó los principios inspiradores de actuación de su departamento y apostó por la “desregulación inteligente y simplificación administrativa real”, para lograr una “administración más sencilla, más ágil y más cercana eliminar burocracia innecesaria”. En este sentido, indicó que aplicarán de forma generalizada el principio de declaración responsable siempre que el ordenamiento jurídico lo permita.

Asimismo, indicó que impulsarán la transformación digital de la Consejería. Sin embargo, constató que la digitalización “no puede convertirse en un factor de exclusión para nuestros mayores ni para quienes residen en zonas con dificultades de conectividad”. En esta línea, aclaró que seguirán defendiendo la eliminación del Cuaderno Digital de Explotación.

El segundo instrumento, dijo, es la garantía de financiación y liquidez estructural a través de instrumentos financieros; y anunció que reforzarán el soporte económico estructural al sector mediante el Instrumento Financiero de Gestión Centralizada del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 (PEPAC). Con una dotación actual de 26 millones de euros destinada a garantías, y gracias a su efecto multiplicador en colaboración con las entidades financieras, calculó que movilizarán hasta 200 millones de euros en préstamos preferentes para agricultores y ganaderos. Por último, como tercer instrumento señaló al rigor técnico y diálogo permanente.