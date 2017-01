Una mujer sevillana de 60 años demanda a un extorero que reconozca su paternidad y le reclama por vía judicial la herencia de un “considerable patrimonio“. Para ello aporta como prueba principal el ADN de una servilleta de papel.

En la demanda, que se ha presentado en Sevilla, la mujer, viuda y con escasos recursos económicos, pide que se lleve a cabo la prueba del ADN entre la demandante y el demandado, y subsidiariamente, ante la negativa del padre, se practique dicha prueba entre quien demanda y una presunta hermana biológica, con todas las garantías y en la presencia judicial, según ha informado el Bufete Osuna en una nota que recoge el portal Confilegal.

Según asegura Fernando Osuna, director del despacho a Confilegal, “el algodón no empaña y si los resultados de la prueba de ADN no hubieran sido tan significativos no se hubiese presentado la demanda ante el Decanato de los Juzgados de Sevilla. Ahora hay que esperar su respuesta”.

La madre de la demandante murió con 80 años y a finales de 1950 conoció al entonces torero, ya que éste era amigo de su hermano, ambos dedicados al mundo taurino, y en su época era conocido en el mundillo”.

A pesar de que ambos “estaban enamorados”, la madre de la reclamante se unió en matrimonio, “por presiones familiares”, a otro hombre. Mientras que el extorero se casó y tuvo otra hija.

Posteriormente retomaron la relación, ya extramatrimonial, fruto de la cual nacería la demandante, según su bufete de abogados.

Incluso, años más tarde, siendo la demandante conocedora de los mismos, con 9 años de edad, y al cumplir los 18, el padre biológico acordó un encuentro en un bar de Sevilla y le confesó que era su padre.

La mujer ha mantenido a lo largo de su vida, con excepción de sus primeros 9 años de vida, multitud de encuentros tanto con su padre biológico como con la familia de éste y en su demanda se aportan muchas fotografías en las que figuran los tres, los progenitores y la hija biológica y “es evidente el gran parecido físico existente entre el demandado y su hija biológica”, según Fernando Osuna.

Pruebas aportadas

Entre las pruebas aportadas por la demandante están unas servilletas usadas por el anciano extorero en un “espacio público”, bar de Sevilla. Así, los efectos tomados fueron “perfectamente individualizados, protegidos, reservados y empaquetados, así como custodiados y remitidos por mensajería a un laboratorio de ADN“, junto a un hisopo bucal de la demandante, recopilados por unos detectives.

Tras la comparación de los perfiles obtenidos mediante la extracción de ADN encontrado en dichos objetos y el ADN de la hija biológica, un laboratorio ha concluido que el análisis basado en datos genéticos obtenidos ha concedido un índice de paternidad de 99,999268 %.

Además, en la demanda presentada se han aportado “muchas fotografías” en las que figuran los progenitores y la hija biológica, en las que “es evidente el gran parecido físico existente entre el demandado y la demandante”, subraya Osuna.