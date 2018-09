Pablo García, director de Alphavalue, repasa la actualidad económica global, con especial atención a los distintos mensajes políticos que llegan desde Italia.



PUBLICIDAD

García ha señalado que “volvemos a la tónica habitual en los mercados europeos, un poco soporíferos con pocos catalizadores y en zona de mínimos anuales. Qué pena que los mercados no estén mirando tanto la micro y la macro, están mirando más los problemas geopolíticos aunque parece que por el lado del Brexit podemos tener un respiro”.



Apunta que “cada día nos cuentan una cosa en Italia, yo lo que quiero ver son cifras y no que cada uno me cuente una película sobre el déficit, tienen poca credibilidad. En Estados Unidos las subidas de tipos están siendo muy fuertes. Si la curva no coge pendiente, ¿para qué voy a prestar el dinero a diez años cuando el diferencial es tan bajo? eso explica un aplanamiento de la deuda”.

“Está siendo muy complicado para los gestores de inversión justificar este planteamiento de la curva”

“No está habiendo un flujo por la distribución de activos en cartera hacia la renta fija. Pero sin embargo la rentabilidad por dividendo de la bolsa americana no justifica esto. Está siendo muy complicado para los gestores de inversión justificar este planteamiento de la curva”.